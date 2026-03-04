Slušaj vest

U Milanu je Kendal Džener oživela duh devedesetih i to na najefektniji mogući način. Manekenka je ponela vintidž haljinu iz kuće Armani, prekrivenu srebrnim šljokicama, istu onu koju je legendarna Sindi Kraford nosila još 1999. godine.

Kendal je još jednom potvrdila status modne ikone, odavši blistavu posvetu zlatnoj eri supermodela. Nakon što se na reviji kolekcije Armani jesen/zima 2026/2027 pojavila u minimalističkoj crnoj haljini, iste večeri je na zabavi brenda Emporio Armani “Power Of You Fragrance” napravila potpuni stilski zaokret. Umesto svedenog izdanja, odlučila se za upečatljivu vintidž haljinu sa životinjskim uzorkom, u potpunosti prekrivenu šljokicama, koju je Sindi Kraford nosila pre gotovo tri decenije.

1/3 Vidi galeriju Kendal Džener Foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Armanijeva kreacija savršeno je naglasila Kendalinu figuru zahvaljujući pripijenom kroju i midi dužini koja seže do članaka, dok je diskretan dekolte dao dozu suptilne elegancije. Haljina je u celosti ukrašena šljokicama raspoređenim u asimetrične pruge, stvarajući efekat metalne mreže. Stajling je upotpunila metalik salonkama sa četvrtastim vrhom i dijamantskim minđušama brenda Rahaminov.

Ovaj dragulj iz arhive nije samo vredan modni komad, već potencijalno i deo porodičnog nasleđa. Prema Instagram stranici Kardashian Kloset, haljina je ranije pripadala jednoj od članica Džener-Kardašijan porodice, najverovatnije Kim ili Kris Džener, koje su je nabavile putem svog luksuznog vintidž resale servisa.

Sindi Kraford Foto: Michael Ferguson/PHL/MPI / Capital pictures / Profimedia

Podsetimo, Sindi Kraford je ovu istu haljinu nosila 4. marta 1999. godine na humanitarnoj večeri za Sent Džud Čildrens Hospital, u kombinaciji sa mule sandalama i prepoznatljivom frizurom tog vremena. I dok njena ćerka Kaia Gerber često poseže za modnim blagom iz mamine arhive, ovoga puta Kendal Džener je preuzela glavnu ulogu i pokazala da bezvremenski glamur zaista ne poznaje generacijske granice.