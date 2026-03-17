Model i preduzetnica Hejli Biber otkrila je da je njena trudnoća sa sinom Džekom došla kao potpuno iznenađenje, jer su joj lekari prethodno rekli da bi mogla imati problema sa začećem.

Supruga pevača Džastina Bibera otvoreno je govorila o svemu u epizodi podkasta She MD, gde je objasnila da ima zdravstveno stanje koje može otežati začeće.

Džastin i Hejli Biber na crvenom tepihu - Gremi 2026

Lekari upozoravaju na problem sa matericom

Hejli je otkrila da ima takozvanu septum u materici, odnosno pregradu koja deli matericu na dva dela.

Njen lekar, Tais Alijabadi, ranije joj je savetovao da prati stanje i eventualno da se podvrgne manjoj operaciji pre nego što odluči da ima decu.

„Imala sam septum u materici i lekar mi je rekao da moramo da ga pratimo pre nego što zatrudnim jer bi to mogao biti problem“, rekla je Hejli.

Dodala je da još nije planirala da zatrudni.

„Rekla sam: 'U redu, ne razmišljam o trudnoći trenutno, pa ćemo to rešiti kada dođe vreme.' I onda - magično - zatrudnela sam“, rekla je.

Veći rizik od pobačaja

Dr Alijabadi je objasnila da septum u materici može povećati rizik tokom trudnoće.

Prema njenim rečima, ovo stanje može povećati šansu za pobačaj za 25 do 40 procenata, kao i rizik od prevremenog porođaja.

Džastin Biber i Hejli Biber sin Džek Biber

Prema Klinici u Klivlendu, septum u materici znači da je materica podeljena na dva dela umesto da ima jednu šupljinu.

Ipak, Hejli je verovala da će sve biti u redu.

„Rekla mi je: 'Verujem da će sve biti u redu.' Pogledala sam je i rekla: 'Mislim da hoće'“, prisetila se doktorka.

Trudnoća je prošla bez komplikacija

Kako je trudnoća napredovala, situacija se prirodno poboljšavala.

„Kako je beba rasla, septum se širio i sve je funkcionisalo kako treba“, rekla je Hejli.

Par je u maju 2024. objavio da očekuju svoje prvo dete, uz fotografije sa obnove bračnih zaveta na Havajima.

U avgustu te godine dočekali su sina, Džeka Bluza Bibera.

„DOBRODOŠAO KUĆI“, napisao je Džastin pored fotografije bebinih stopala.

