Pevač Džastin Timberlejk podneo je pravnu tužbu kako bi sprečio javno objavljivanje snimka sa kamere za telo sa njegovog poznatog hapšenja zbog vožnje pod uticajem alkohola. Prema sudskim dokumentima, Timberlejk traži nalog sudije Vrhovnog suda okruga Suffolk da blokira objavljivanje videa, prenosi Page Six.

Hapšenje i snimka sa telesne kamere

Timberlejk je uhapšen u junu 2024. godine, a snimak koji su napravili policajci tokom kontrole i hapšenja trenutno je deo zahteva medija prema Zakonu o slobodi informacija. Pevač tvrdi u tužbi da je prikazan u izrazito ranjivom stanju tokom susreta s policijom na putu.

Takođe se navodi da je snimak zabeležio intimne detalje Timberlejkovog fizičkog izgleda, ponašanja, govora i reakcija tokom alkoholnog testa na terenu, hapšenja i pritvora. Njegov advokat, Majkl Del Piano, navodi da bi objavljivanje snimka prouzrokovalo ozbiljnu i nepopravljivu štetu Timberlejkovo ličnom i profesionalnom ugledu i izložilo pevača javnom ismejavanju i uznemiravanju.

Dodao je da objavljivanje videa ne služi legitimnom javnom interesu za razumevanje rada vlasti i da bi predstavljalo neopravdano zadiranje u privatnost pop superzvezde.

Detalji hapšenja

Bivši član grupe NSYNC uhapšen je 18. juna 2024. godine nakon što je prošao kroz znak stop i skrenuo između traka dok je vozio svoj BMW posle noćnog izlaska sa prijateljima.

Iako je pevač tvrdio da je popio samo jedan martini, policajac je naveo da nije prošao testove na alkohol na terenu. Prema tadašnjem policijskom izveštaju, Timberlejk je pokazivao znakove loše ravnoteže i nesposobnosti da prati uputstva. Izvori su navodili da je policajac bio toliko mlad da nije ni znao ko je Timberlejk.

Presuda i posledice

Pevač je zadržan u pritvoru, a izjasnio se da nije kriv za vožnju pod uticajem alkohola. Na kraju je pristao da prizna krivicu za manju, nekaznenu optužbu za vožnju pod uticajem alkohola. Naređeno mu je da odradi 25 sati društveno korisnog rada i plati kaznu od 500 dolara, plus dodatnu naknadu od 260 dolara. Njegova vozačka dozvola u Njujorku suspendovana je na 90 dana.

Poruka Džastina Timberlejka

"Ono što bih želeo da kažem svima koji gledaju i slušaju: čak i ako ste popili jedno piće, nemojte sedati za volan automobila", rekao je na konferenciji za novinare nakon izricanja presude 13. septembra 2024. godine.

"Postoji mnogo alternativa. Nazovite prijatelja, uzmite Uber, postoje mnoge aplikacije za prevoz, uzmite taksi. Ovo je greška koju sam napravio, ali se nadam da će svako ko sada gleda i sluša moći nešto naučiti iz ove greške", dodao je Timberlejk.

