Majka glumice Zendaje, Kler Stoermer, oglasila se povodom tvrdnji stiliste Loa Rouča da se njena ćerka navodno u tajnosti udala za kolegu glumca Tom Holanda. Iako su fanovi momentalno počeli da spekulišu o tajnom venčanju, čini se da je Kler jednim potezom jasno stavila do znanja da je sve - šala.

Šala koja je pokrenula lavinu komentara

U ponedeljak, 2. marta, Kler je na svom Instagram storiju podelila isečak izjave koju je Lo Rouč dao za Entertainment Tonight. Snimak je nastao na crvenom tepihu dodele Actor Awards, a uz video je kratko napisala: „Smeh...“ i dodala emotikon koji plače od smeha, očigledno aludirajući na to da nema mesta ozbiljnim tumačenjima.

U videu, dugogodišnji stilista glumice na pitanje o venčanju odgovara kroz osmeh: „Venčanje se već dogodilo“, a zatim u šali dodaje: „Propustili ste ga.“ Kada ga je novinar upitao o zlatnom prstenu koji Zendaja navodno nosi, Rouč je uz smeh zaključio: „Venčanje je gotovo, žao mi je.“

Predstavnici Zendaje i Toma Holanda za sada se nisu zvanično oglašavali povodom ovih navoda.

Od veridbe do glasina o venčanju

Spekulacije o veridbi počele su još 5. januara 2025. godine, kada se Zendaja pojavila na dodeli Zlatnih globusa sa velikim dijamantskim prstenom. Dan kasnije, TMZ je objavio da su se glumci verili, pozivajući se na izvore bliske paru.

Istog dana, neimenovani izvor rekao je za People da je Holand „već neko vreme želeo da zaprosi“ glumicu.

"Oduvek je bio lud za njom. Uvek je znao da je ona ta. Imaju nešto zaista posebno“, naveo je izvor.

Holand je veridbu i javno potvrdio u septembru 2025. godine, tokom jednog panela, kada je ispravio novinara koji je Zendaju nazvao njegovom devojkom.

„Doveo sam ćerku i upoznala je vašu devojku“, rekao je novinar, na šta se Holand nasmejao i kratko odgovorio: „Verenicu.“

Ljubavna priča započeta na setu Spider-Mana

Zendaja i Tom Holand upoznali su se 2016. godine na snimanju filma Spider-Man: Homecoming, gde su zajedno glumili. Već godinu dana kasnije pojavile su se prve potvrde da su u romantičnoj vezi.

„Počeli su da se viđaju dok su snimali Spider-Mana. Bili su veoma oprezni i trudili su se da vezu drže daleko od očiju javnosti, ali su zajedno putovali i koristili svaku priliku da provedu vreme zajedno“, otkrio je tada izvor za People.

Upravo ta diskretnost godinama je bila zaštitni znak njihove veze – retko su javno govorili o emocijama, ali su zajedničkim pojavljivanjima uvek izazivali pažnju.

Ponovo zajedno na velikom platnu

Publika će ih uskoro ponovo gledati zajedno. Zendaja i Holand igraju u novom filmu reditelja Christopher Nolan pod nazivom The Odyssey, koji u bioskope stiže 17. jula.

Takođe, oboje će ponovo tumačiti svoje Marvel uloge u filmu Spider-Man: Brand New Day, čija je premijera zakazana za 31. jul.

I dok fanovi sa nestrpljenjem čekaju nove zajedničke projekte, jedno je sigurno - barem prema reakciji Zendajine majke - tajno venčanje za sada ostaje samo duhovita anegdota sa crvenog tepiha.

