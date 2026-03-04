Ko će prvi snimiti film ili seriju o padu bivšeg princa Endrua? U Holivudu je napeto, svi žele da se bave ovom dramom
U Holivudu je navodno počela trka ko će prvi snimiti film o britanskom princu Endruu i skandalima koji su obeležili njegov javni pad.
Prema pisanju Dejli mejla, nekoliko studija razmatra projekte koji bi dramatizovali njegov odnos sa američkim finansijerom Džefrijem Epstajnom, čije veze sa brojnim moćnim ljudima godinama izazivaju kontroverze.
Ideja o projektu vezanom za seriju „Kruna“
Pogledajte u galeriji fotografije hapšenja princa Endrjua:
U produkcijskim krugovima se već neko vreme govori o mogućnosti snimanja specijalnih epizoda inspirisanih događajima u britanskoj kraljevskoj porodici, u okviru sveta serije „Kruna“.
Prema izvoru iz Diznija, vođeni su razgovori sa produkcijskom kućom Left Benk Pikčers, koja je producirala originalnu seriju.
„Događaji poslednjih nekoliko dana su istorijski i bez presedana. Serija je završena, ali ime 'Kruna' i dalje nosi veliku težinu“, rekao je izvor.
Priča o „padu princa“
Poledajte u galeriji fotografije maloletnica sa bivšim princom:
Prema istim izvorima, razmatra se ograničena serija ili film koji bi pratio pad princa Endrua - od uticajnog člana kraljevske porodice do jednog od najvećih skandala koji su pogodili britansku monarhiju.
Izvor tvrdi da je priča „jednako dramatična, ako ne i dramatičnija“ od događaja koji su već prikazani u seriji, poput abdikacije kralja ili smrti princeze Dajane.
Tvorac serije „Kruna“ je ranije bio protiv takve ideje.
Zanimljivo je da je autor serije Piter Morgan ranije rekao da ne želi da dramatizuje savremene događaje, već istorijske periode koji su dovoljno udaljeni od sadašnjosti.
Pogledajte u galeriji kako je princ izgledao u mladosti:
Međutim, dok Netfliks razmatra moguće nove projekte, i druge striming platforme navodno vide priliku da dramatizuju jednu od najvećih kontroverzi u modernoj istoriji britanske kraljevske porodice.
Bonus video: Kakva je sudbina princa Endrjua