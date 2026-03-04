Loren Sančez i Džef Bezos u Sen Tropeu

Njujorški Metropolitan muzej umetnosti i njegov Institut za kostime dodatno povezuju jedno od najbogatijih imena u tehnološkoj industriji sa najpoznatijim modnim događajem na svetu ove godine.

Milijarder Džef Bezos i njegova partnerka Loren Sančez biće među glavnim privatnim sponzorima ovogodišnje Met gale, glamurozne dobrotvorne večeri koja se često naziva „žurkom godine“.

Zvezdani tim kopredsedavajućih

Pored Bezosa i Sančez, domaćini večeri biće brojna velika imena iz sveta pop kulture i mode:

Bijonse

Nikol Kidman

Venus Vilijams

Ana Vintur

Njihovo prisustvo naglašava oslanjanje Met gale na simboličku moć slavnih i pop kulture.

Ovogodišnja tema je „Umetnost kostima“, sa dress kodom „Moda je umetnost“, naglašavajući vezu između visoke mode i muzejske umetnosti.

Izložba koja prati Met Gala

Met Gala će se održati 4. maja, dok će prateća izložba „Umetnost kostima“ biti otvorena 10. maja u stalnim galerijama muzeja, Odeljenje za kostimografiju.

Kustos Endru Bolton najavio je izložbu koja će kombinovati:

slike i skulpture

muzejske artefakte

istorijske i savremene modne kreacije

Cilj izložbe je da predstavi modu kao ravnopravnu umetničku formu.

Ambiciozni projekat finansijski podržavaju Bezos i Sančez, uz dodatnu podršku modne kuće Sen Loran i izdavačke kuće Konde Nast.

Prvi put kao počasni kopredsednici

Iako su se Bezos i Sančez ranije pojavljivali na Met Gala kao sponzori, ovo je prvi put da su zvanično imenovani za počasne kopredsednike događaja.

Titula obično znači najistaknutije mesto u protokolu večeri – uključujući i poziciju na vrhu čuvenih stepenica Meta, gde poznate ličnosti tradicionalno poziraju fotografima.

Njihova veza sa Anom Vintur je poslednjih godina postala još jača. Veza je počela 2023. godine kada je Sančez dobio veliku pažnju u časopisu Vog, što je kulminiralo digitalnom naslovnicom za glamurozno venčanje para u Veneciji 2025. godine.

Kritike i pozivi na bojkot

Najava da Bezos i Sančez finansiraju veliki deo događaja izazvala je negativne reakcije na društvenim mrežama.

Kritičari su kritikovali Bezosa zbog njegovog ogromnog bogatstva i uticaja na njegovu kompaniju Amazon, dok neki smatraju da modna industrija - koja sve više govori o održivosti i transparentnosti - ne bi trebalo da prihvati takve sponzore.

Neki fanovi Met Gala su čak najavili bojkot ovogodišnjeg izdanja, tvrdeći da su zvanična saopštenja pokušala da umanje finansijsko učešće para.

