Slušaj vest

Grupa "Lavina" odnela je pobedu na takmičenju Pesma za Evroviziju 2026 sa numerom "Kraj mene", čime je stekla pravo da predstavlja Srbiju na Evroviziji. Nakon velikog uspeha, frontmen benda, Luka Aranđelović, vratio se svojim svakodnevnim obavezama – nastavi muzike u školi u Bujanovcu. Međutim, povratak u školu doneo mu je posebno iznenađenje.

Emotivna poruka učenika

Kada je stigao na posao, Luka je zatekao dirljiv prizor - učenici su kredom ispisali poruke podrške na stepeništu ispred ulaza u školu.

"Bravo, od učionice do Evrovizije", "Beč zove", "Vreme Lavine" i "Bravo Luka" – samo su neke od reči kojima su đaci pokazali koliko su ponosni na svog nastavnika. Ovaj gest svedoči o vezi koju je izgradio sa učenicima, ali i o tome koliko im znači njegov uspeh na velikoj muzičkoj sceni.

Luku Aranđelovića učenici škole dočekali sa porukama podrške Foto: Printscreen/Instagram/starving_tourist

Bend iz Niša sa međunarodnim ambicijama

Bend Lavina osnovan je u Nišu 2020. godine. Prvi album pod nazivom "Odiseja" objavljen je 2022. i doneo im je veću vidljivost na domaćoj sceni. Numere na engleskom jeziku otvorile su im vrata i ka inostranoj publici. Pored Luke Aranđelovića, sastav čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Prepoznatljivi su po energičnim nastupima i spoju različitih muzičkih pravaca.

Pogled ka Evroviziji

Nakon pobede, frontmen benda nije krio emocije:

U galeriji pogledajte kako je izgledao njihov nastup na PZE 2026:

1/15 Vidi galeriju Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

"Presrećni smo zbog pobede i prilike da predstavljamo Srbiju na Evroviziji. "Kraj mene" je pesma u koju smo uložili mnogo emocija i truda, i nadamo se da će publika širom Evrope to prepoznati."

Pred "Lavinom" je sada veliki izazov - predstavljanje Srbije na evrovizijskoj sceni, ali podrška koju imaju, kako od publike tako i od najmlađih, daje im snažan vetar u leđa.

Pogledajte video: Ko su momci iz benda Lavina?