U jednoj učionici u Bujanovcu, među naštimovanim gitarama i dečjim glasovima Muzičke škole Bujanovac stoji mladić blagog osmeha koji svaki čas započinje istim pitanjem – „Kako si?“

Oni koji ga poznaju kažu da to nije usputna fraza, već iskrena potreba da najpre čuje dete, pa tek onda ton. Luka je, uostalom, odmah nakon pobede pozdravio svoje učenike i kolege iz Bujanovca.

Jer za Luku Aranđelovića – nastavnika gitare, člana benda „Lavina“ koji će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Beču – muzika nikada nije bila samo zvuk – ona je odnos, poverenje i prostor u kojem se emocije ne kriju, već pretvaraju u snagu.

Muzika kao porodični jezik

Luka ima 28 godina. Rođen je u Nišu, u porodici u kojoj je muzika bila prirodni jezik svakodnevice.

Majka mu je profesorka klavira na Muzičkoj akademiji, otac mu je bio muzičar, brat Pavle završava master studije solo pevanja i svira klavijature u istom bendu. U takvom okruženju, nota se nije učila napamet – ona se živela.

Ipak, i pored porodične tradicije, Luka je svoj put morao da pronađe sam, kroz sopstvene dileme, pokušaje i sumnje.

Prvi izlazak na binu

Seća se trenutka kada je sa trinaest godina prvi put izašao na binu malog alternativnog kluba u Nišu, u prostoru koji je više ličio na podrum nego na koncertnu salu.

Neko je pitao da li neko zna da peva Metaliku. Luka je podigao ruku, iako nikada ranije nije pevao pred publikom i nije znao kako zvuči njegov glas kada se odvoji od zidova sobe.

Otpevao je „Enter Sandman“ i, kako danas kaže, „ljudi su kliknuli sa mnom“. Taj trenutak nije bio savršen, ali je bio iskren, i upravo ta iskrenost odredila je njegov dalji put.

Bend „Lavina“ i godine borbe

Godinama kasnije, bend „Lavina“, koji je nastao iz prijateljstva i potrebe da se izraze bez zadrške, počeo je da prelazi granice lokalnih scena.

Album objavljen 2022. godine bio je rezultat ogromnog rada, ličnih ulaganja i odricanja. Turneje su organizovali sami, često ulažući više nego što su mogli da vrate, ali vođeni verom da se trud pre ili kasnije mora isplatiti.

Svirali su u Rumuniji, nastupali na festivalima poput Szigeta u Budimpešti, bili deo evropskih muzičkih konferencija, prolazili kroz periode kada se činilo da se ništa ne pomera.

„Dali smo beskonačno para i energije da se ništa ne desi. Bilo je haosa, bilo je perioda kada smo se pitali ima li smisla, ali nikada nismo rekli – dosta“, kaže Luka.

Učionica kao oslonac

U trenucima nesigurnosti, povratak u Bujanovac i učionicu često mu je bio oslonac.

„Ovaj posao mi je nekad bio terapija. Kada dođem i radim sa decom, setim se zašto sam uopšte počeo da se bavim muzikom“, dodaje.

Njegovi učenici ne govore o njemu kao o strogoj figuri autoriteta, već kao o nekome ko sa njima deli i znanje i vreme.

Vlada, učenik petog razreda koji kod Luke ide već tri godine, kaže:

„Mi se zabavljamo dok sviramo. Pričamo o svakakvim temama. Nije samo sviranje.“

Naučio ga je, dodaje, strpljenju i upornosti, ali i tome da greška nije razlog za odustajanje.

Kada je Luka izašao na veliku scenu, Vlada je, zajedno sa porodicom i drugarima, glasao bez razmišljanja.

„Bio sam šokiran kad je prošao u finale, a kada je u prenosu rekao ‘Voli vas nastavnik’ zaplakao sam od sreće. Srce mi je bilo ovoliko“, pokazuje rukama, ne krijući uzbuđenje.

Kako ga vide učenici

Devetogodišnji Lazar, tek prvi razred, svoju sliku o nastavniku sažima jednostavno:

„Nije strog. Dobar je. Pomaže nam mnogo. Voleo bih i ja da jednog dana imam svoj bend.“

Foto: Gordan Jović, RTS

Luka danas ima devetoro učenika i svakog od njih zna po karakteru. Zna ko je tek počeo, ko se muči sa akordima, ko je otišao i ko razmišlja da odustane.

Trudi se da klasa opstane i da svako dete oseti da nije samo.

Kolege o Luki

Njegove kolege u školi govore o njemu sa poštovanjem koje se ne može odglumiti.

Kako kaže Mirjana Kostić, Luka je i pored toga što nema mnogo godina radnog staža pokazao zrelost i posvećenost koje se retko viđaju kod tako mladih nastavnika.

„Od prvog dana se videlo da je izuzetno posvećen radu sa decom. Način na koji im prilazi, koliko ima strpljenja i koliko mu je važno da svako dete napreduje svojim tempom – to je nešto što se odmah primeti.“

Foto: Gordan Jović, RTS

„Kod njega nema površnosti. Nije mu cilj samo da održi čas, već da dete zaista razume, da se oslobodi i da napreduje. Deca ga obožavaju jer kod njega osećaju sigurnost, a istovremeno ih stalno motiviše da budu bolji“, kaže Mirjana.

Nastavnica violine Nikolina Stošić ističe da Luku posebno izdvaja njegova odgovornost i odnos prema svakom učeniku.

„Kod Luke je sve u minut – čas počinje i završava se na vreme, ali ono što je važnije jeste da svako dete dobije punu pažnju. Bez obzira da li je početnik ili već napredniji, on se svakome posveti maksimalno.“

„Vidi se da mu je stalo do njihovog napretka i da ne radi ništa rutinski“, objašnjava Nikolina.

Dodaje i da je Luka dobar prijatelj i sagovornik.

„Ne priča mnogo, ali sve što kaže je pametno, smisleno i objektivno“, kaže iskreno.

Anegdota iz kafane

Nikolina kroz osmeh prepričava i jednu anegdotu koja, kako kaže, možda najbolje opisuje kakav je Luka van učionice.

„Bili smo jednom svi zajedno u kafani i šalili smo se kako Luka, kao metalac, sigurno ne zna nijednu narodnu pesmu.“

„Kada je muzika krenula, videlo se da ne zna tekstove. Ali umesto da se povuče, izvadio je telefon, otvorio Google, našao tekst i pevao sa nama do kraja.“

„Ustao je, uklopio se, smejao se i pevao kao da je ceo život u tom repertoaru. To vam je Luka – nikada neće da se izdvoji, već uvek deo ekipe“, naglašava Nikolina.

Upornost od detinjstva

Luka Aranđelović i momci iz benda Lavina plaču u finalu PZE Foto: Printscreen/Instagram/marcy_tattt

Mateja Stošić, nastavnik klavira i dugogodišnji porodični prijatelj, Luku poznaje još od detinjstva.

„Luku znam od malih nogu i mogu da kažem da je oduvek bio izuzetno uporan, vredan i pošten.“

„Šta god da je radio, radio je maksimalno, bez kalkulisanja i bez traženja prečica.“

„Ta istrajnost je kod njega uvek bila najuočljivija. Predivan momak, i kao muzičar i kao čovek“, kaže Mateja.

Profesionalnost i odgovornost

Direktorka škole Marija Todorović-Arsić smatra da Luka pred sobom ima ozbiljnu profesionalnu budućnost.

„On je jedan od najodgovornijih mladih ljudi sa kojima sam imala priliku da radim.“

„Ozbiljno shvata svoju ulogu nastavnika, priprema se za časove i vodi računa o svakom detalju.“

„Pored talenta, ima ono što je možda i važnije – radnu etiku, odgovornost i iskren odnos prema deci“, kaže direktorka.

Foto: Gordan Jović, RTS

Pesma „Kraj mene“

Govoreći o predstojećoj Evroviziji i pesmi „Kraj mene“, Luka ističe da mu je najvažnije da emociju pretvori u nešto što ima smisla.

„Pesma je nastala iz lične potrebe da negativne emocije pretvorim u nešto lepo.“

„U tom periodu bilo je dosta preispitivanja, tuge i borbe sa samim sobom, ali mislim da je upravo to zadatak umetnosti – da od nečega što je teško napraviš nešto što može da dotakne druge ljude.“

„Ako sam u tome uspeo, onda je pesma ispunila svoju svrhu“, objašnjava.

Svestan je da metal muzika nosi predrasude i da njegov izraz mnogima deluje previše snažno ili ekstremno.

„Otvoren sam za kritike. Lepo je nekad pročitati i nešto što ti se ne dopadne.“

„Ali ljudi treba da znaju da smo i mi ljudi. Nismo vanzemaljci. Samo drugačije ispoljavamo emocije“, poručuje Luka.

Poruka sebi i učenicima

Foto: Gordan Jović, RTS

Na pitanje šta bi poručio sebi iz onog podrumskog kluba u Nišu, odgovara bez razmišljanja:

„Samo ne odustaj.“

Istom porukom se obraća i svojim učenicima.

„Ako ima nešto što volite, nađite način da to ispoljite. Ima mesta za vas u svetu.“

„Nemojte da dozvolite da vas svet pregazi. Svako se rodio sa nekom svrhom. Jurite je.“

I možda upravo zato njegova muzika dopire daleko – jer iza svakog tona stoji čovek koji i dalje, bez obzira na veliku scenu, prvo pita – „Kako si?“

