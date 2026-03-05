Slušaj vest

Milioni ljudi na internetu su uvereni da neke od svetskih zvezda koje danas vidimo na crvenom tepihu nisu stvarni ljudi, već njihovi dvojnici ili čak klonovi iz laboratorije. Prema ovoj teoriji zavere, poznate ličnosti se navodno zamenjuju kako bi industrija zabave funkcionisala glatko.

Najnovije „žrtve“ takvih tvrdnji su pevačica i glumica Selena Gomez i legendarni komičar Džim Keri.

Slučaj Selene Gomez: teorija da je „zamenjena 2017. godine“.

U februaru se društvenom mrežom TikTok proširila teorija da je prava Selena Gomez navodno umrla 2017. godine zbog komplikacija vezanih za lupus i transplantaciju bubrega.

Prema ovoj teoriji, zvezda je navodno zamenjena „klonom“ ili dvojnikom.

Šta tvrde teoretičari zavere?

Kao „dokaze“ navode:

promene u njenim crtama lica

okruglije lice i svetliji ten

dublji i promukli glas

drugačiji način govora

Situacija je dodatno eskalirala kada su internetom počeli da kruže nepotvrđeni dokumenti vezani za Džefrija Epstajna, kao i lažni, veštačkom inteligencijom generisan video političke komentatorke Kandas Ovens koji navodno „potvrđuje“ postojanje dvojnika.

Neke verzije teorije čak tvrde da Selenu igra njena starija koleginica Džina Dejvis.

Prava objašnjenja

Medicinski stručnjaci su brzo reagovali i objasnili da promene na njenom licu imaju medicinsko objašnjenje.

Kod pacijenata koji koriste kortikosteroide, često se javlja stanje poznato kao „mesečevo lice“ - otok i zaobljen izgled lica. Takođe, lupus može izazvati upalu glasnih žica, što objašnjava promene u njenom glasu.

Slučaj Džima Kerija: „dvojnik“ u Parizu

Nekoliko dana nakon Selene Gomez, internet je počeo da širi slične tvrdnje o glumcu Džimu Keriju.

Glumac se krajem februara pojavio u Parizu na dodeli francuskih nagrada Cezar, gde je dobio počasno priznanje. Njegovo podmlađeno i zategnuto lice bilo je dovoljno da pokrene novi talas teorija.

Šta kažu korisnici interneta

Na X platformi, mnogi su tvrdili da osoba koja se pojavila na ceremoniji „ne može biti pravi Džim Keri“.

Kao dodatni „dokaz“, naveli su činjenicu da je glumac održao govor na tečnom francuskom.

Situacija je postala još bizarnija kada je drag umetnik i majstor transformacije Aleksis Stoun objavio fotografiju sebe sa maskom i perikom, uz natpis „Džim Keri u Parizu“.

Džim Keri Foto: Shutterstock

Šta je zapravo istina

Glumčev PR tim i organizatori ceremonije ubrzo su potvrdili da je pravi Džim Keri zaista bio na događaju. Glumac je stigao u Pariz sa partnerkom, ćerkom i unukom i mesecima vežba francuski.

Fotografija koju je objavila Aleksis Stoun kasnije je analizirana i utvrđeno je da je slika generisana veštačkom inteligencijom, kojom je umetnik iskoristio internet histeriju za sopstvenu promociju.

Druge poznate ličnosti koje su „proglašene klonovima“

Takve teorije zavere nisu nove u Holivudu.

Glumac Džejmi Foks bio je meta sličnih tvrdnji 2023. godine, nakon što je mesecima bio van javnosti zbog zdravstvenih problema.

Džejmi Foks Foto: Printscreen/Instagram/iamjamiefoxx

Fanovi su potom analizirali njegov izgled, način hoda i oblik njegovih ušiju, sve dok glumac nije javno demantovao glasine.

Slične teorije prate i repera Kanjea Vesta godinama.

Avril Lavinj Foto: Arlyn Mcadorey / Zuma Press / Profimedia

Međutim, najpoznatija internet legenda ostaje ona pevačice Avril Lavinj, za koju internet već dve decenije tvrdi da ju je zamenila dvojnica po imenu Melisa.

Foto: Profimedia

Zašto ove teorije opstaju

Stručnjaci veruju da ove teorije zavere opstaju jer društvene mreže omogućavaju brzo širenje neproverenih informacija.

