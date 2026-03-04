Slušaj vest

Holivudska glumica Megan Foks odgovorila je na bizarnu teoriju zavere koja godinama kruži internetom – da ju je zapravo zamenio klon.

Provokativna objava na Instagramu Foks je nedavno objavila seriju provokativnih fotografija na svom Instagram profilu sa natpisom:

„Sve je lepše jer smo osuđeni na propast.“

Komentari su ubrzo počeli da se šale na račun popularne teorije da je glumica zapravo klon.

„Ovo nije Megan. Ovo je klon“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Ko god da je programirao ovog klona, imao je obraze nameštene.“

Glumica je odgovorila na jedan od komentara kratkim i oštrim odgovorom:

„Klon to nikada ne bi mogao da uradi, kučko.“

Kako je nastala teorija

Teorija da je Megan Foks zamenjena klonom počela je da se širi internetom 2020. godine.

U to vreme, glumica se sve češće pojavljivala na javnim događajima sa svojim tadašnjim partnerom, muzičarem Mašin Gan Kelijem.

Megan Foks sa trudničkim stomakom Foto: Diggzy/Shutterstock / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Korisnici interneta počeli su da primećuju navodne promene u njenom izgledu, što je dodatno podstaknuto spekulacijama o kozmetičkim procedurama koje je navodno podvrgnuta.

Deo šire teorije zavere

Ideja o „klonovima poznatih ličnosti“ deo je šire teorije zavere prema kojoj se poznate ličnosti navodno zamenjuju dvojnicima ili klonovima kako bi misteriozna elita održala moć i kontrolu.

Međutim, nema dokaza za takve tvrdnje, a stručnjaci ih smatraju tipičnim primerom internet dezinformacija koje se brzo šire putem društvenih mreža.

