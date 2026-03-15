Serija "Ljubavna priča", koja istražuje odnos Džona Kenedija Mlađeg i Kerolin Beset, jednog od najpopularnijih parova devedesetih, doživela je ogroman uspeh i podsetila publiku na mnoge istaknute ličnosti ove ere.

Jedna od njih je Keli Rektor Klajn, koju u hit seriji Rajana Marfija igra glumica Lejla Džordž, bliska prijateljica slavne Kerolin Beset Kenedi i bivša supruga kreatora Kelvina Klajna.

Keli i Kelvin Klajn Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Zahvaljujući "Ljubavnoj priči", njen brak s dizajnerom je ponovo u centru pažnje, a mnogi se pitaju gde je danas najveća Klajnova muza.

Ko je Keli Klajn iz serije "Ljubavna priča"?

Keli, čije je devojačko prezime Rektor, tek je počinjala karijeru u modnoj industriji kada je upoznala svog budućeg supruga Kelvina Klajna.

Keli Klajn Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Prethodno je diplomirala na Modnom institutu za tehnologiju u Njujorku i zaposlila se kao asistentkinja dizajnera u kući Ralph Lauren, a brzo je pokušala da pređe u Calvin Klein. Odbijena je jer Klajn nije želeo da joj pruži priliku.

Međutim, uskoro ga je srela u čuvenom klubu Studio 54, da bi joj kreator već sutradan ponudio posao asistenta. U njegovoj modnoj kući je počela da radi 1981. godine i nije trebalo mnogo vremena da se između njih rode emocije, pa su uskoro bili par.

– To je bilo kao magija. Zaljubio se u nju, a ona se u njega zaljubila ludo – rekao je kasnije Džon Kalkanjo, Klajnov nekadašnji zaposleni. – Nisu marili ko je oko njih. Pokazivali su to, ljubili se, grlili, zabavljali, mazili...

Venčali su se u Rimu 1986. godine, a ona je, iako je Kelvin Klajn sarađivao s najlepšim ženama svetske mode, tih dana važila za nenadmašnu među njegovim muzama.

– Pored Kelvina se promenio ceo moj život – prisetila se u intervjuu koji je dala za Vanity Fair 2008. – On bi ušao u prostoriju i bilo je kao da se svetla odjednom uključe. Svakog dana bi se odvijao isti film. Osećala sam se mnogo posebnije kad bi on bio u sobi.

Keli i Kelvin Klajn Foto: JON LEVY / AFP / Profimedia

U međuvremenu se Keli okrenula modnoj fotografiji i snimala za prestižne časopise, kao što su Vogue, Harper's Bazaar i Interview, a ona stoji iza brojnih reklamnih kampanja za hotele i autorka je šest knjiga fotografija.

Uplovila je i u svet dizajna enterijera i pokrenula kompaniju za izradu keramike.

Kelvin Klajn Foto: Printscreen/Instagram/justjared, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Žena Kelvina Klajna posle razvoda živi povučeno

Iako su tehnički bili u braku 20 godina, polovinu tog vremena su proveli razdvojeni. Posle deset godina braka su prestali da žive zajedno. Razvod je potpisan tek 2006. godine, a Keli je naredne dobila sina Lukasa uz pomoć surogat majke.

U međuvremenu je Kelvin Klajn počeo da se viđa s muškarcima, a već punu deceniju je u vezi sa 46 godina mlađim Kevinom Bejkerom.

Keli, koja nije sklona javnom eksponiranju i čestom davanju intervjua, nikada nije javno komentarisala seksualnu orijentaciju njenog bivšeg muža. Ostali su bliski prijatelji, pa su se zajedno pojavljivali na mnogim modnim događajima.

Danas Keli Rektor živi u Palm biču, a prioritet joj je da provede što više vremena sa sinom Lukasom.

Kako je otkrila za Architectural Digest 2025, kada se ne bavi svojim biznisom i ne uživa u mirnom porodičnom životu sa sinom, uglavnom provodi vreme s ljubimcima, naročito konjima, koji su njeni miljenici još od detinjstva.

– Ljubav prema konjima je jedina konstanta u mom životu. Volim sve u vezi s njima: njihov miris, temperament, njihove krupne, prijateljski nastrojene oči, njihov topao dah, njihove mišiće, sve – istakla je.

