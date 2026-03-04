Slušaj vest

Producent i direktor Hype produkcije, Saša Mirković podelio je na svom Instagram nalogu da je završen još jedan filmski projekat pod nazivom „Dnevnik jednog batlera“.

Mirković je jasno poručio da je film završen, a pažnju javnosti već je privukla impresivna glumačka postava. U filmu igraju Sandra Bugarski, Asim Ugljen, Maša Đorđević i Andrej Jemcov, što već sada budi veliko interesovanje publike.

konferencija (13).jpeg
Foto: Nemanja Nikolić

Iza projekta stoji snažan autorski tim. Producent filma je Saša Mirković, dok je izvršni producent Aleksej Mirković. Režiju potpisuju Goran Marković i Aleksandra Volf, dok scenario potpisuje Ivana Mandić Marković.

Dnevnik jednog batlera
Dnevnik jednog batlera Foto: Printscreen Instagram

Za vizuelni identitet filma zadužen je direktor fotografije Goran Janović, montažu potpisuje Mehmed Asan, dok je za dizajn zvuka zadužen Nikola Radivojević.

Objava Saše Mirkovića već je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a publika sada sa nestrpljenjem očekuje premijeru filma „Dnevnik jednog batlera“, koji bi mogao da bude jedno od zapaženijih regionalnih ostvarenja.

Kurir/Hypetv.rs

