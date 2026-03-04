Slušaj vest

Skandal povezan sa Džefri Epstin i dalje snažno uzdrmava britansku kraljevsku porodicu, a najnoviji izveštaji pokazuju koliko je očajan nekadašnji princ princ Endru.

Britanski mediji navode da je 66-godišnji Endru Mauntbaten-Vindzor na jednoj porodičnoj komemoraciji navodno preklinjao svog nećaka, Princ Vilijam, za oproštaj. Kako piše Daily Express, incident se dogodio nekoliko meseci pre nego što je Endru ostao bez svih kraljevskih titula. U pokušaju da popravi narušene odnose, Endru je, prema navodima izvora, priznao svoje greške i zatražio pomirenje. Međutim, budući kralj je, tvrde upućeni, ostao hladan i jednostavno ga ignorisao.

U galeriji pogledajte eksplicitne fotografije bivšeg princa Endrua:

1/4 Vidi galeriju Princ Endru i žena žrtva trgovine ljudima Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Šta je Endru rekao Vilijamu?

Situaciju je dodatno osvetlila čitačica sa usana koja je gostovala u emisiji "Lipreading the Royals" na Channel 5. Prema njenim rečima, Endru je Vilijamu rekao: "Naučio sam iz onoga što sam učinio. Ali pre nego što zaboravim, želim te pitati možeš li mi oprostiti?"

Duboke podele unutar monarhije

Vilijamov hladan stav prema stricu dodatno ukazuje na duboke podele i napetosti unutar britanske monarhije. Dok mu je pokojna kraljica Kraljica Elizabeta II dugo ostajala lojalna, princ od Velsa, prema mišljenju stručnjaka, pokazuje znatno manje strpljenja prema članu porodice čiji je ugled trajno narušen vezama sa osuđenim seksualnim prestupnikom Epstinom.

Podsetimo, nakon brojnih optužbi i objavljivanja kompromitujućih dokumenata, Endruu su u oktobru prošle godine oduzete sve preostale kraljevske titule, te sada zvanično nosi samo ime Endru Mauntbaten-Vindzor. On je, međutim, sve optužbe protiv sebe odlučno negirao.

U galeriji pogledajte fotografije bivšeg princa Endrua:

1/4 Vidi galeriju Princ Endru Mauntbaten-Vindzor i Sara Ferguson nakon razvoda Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nova pravila i nulta tolerancija

Neuspešni pokušaj pomirenja i Vilijamova distanca jasno pokazuju da budući britanski kralj namerava da uvede stroža pravila i pokaže nultu toleranciju prema skandalima. Pred kraljevskom porodicom nalazi se jedan od najvećih izazova poslednjih decenija, a posledice Epstinovog skandala mogle bi dugoročno promeniti način funkcionisanja same monarhije.

