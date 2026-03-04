Slušaj vest

Poznata književnica Vedrana Rudan već više od godinu i po dana vodi tešku borbu sa retkim oblikom raka žučnih kanalića. O svojoj bolesti i svakodnevici kroz koju prolazi često govori u emotivnim kolumnama, a u najnovijem obraćanju podelila je potresno svedočenje sa odeljenja onkologije.

Iako je povod za njeno obraćanje bio rođendan jedne medicinske sestre, u prvom planu našla se surova realnost života onkoloških pacijenata i neizvesnost sa kojom se svakodnevno suočavaju. Književnica je na društvenim mrežama otvoreno opisala kako izgleda njen „običan život“ u bolničkom krevetu.

„Sigurna sam da svi vi zdravi nimalo ne zavidite nama na onkologiji koji ovde živimo iako o našem životu ne znate ništa. Običan je to život. Uveče zaspiš i često si debelo siguran da idući dan dočekati nećeš. Pa se zlobno tešiš, možda neće ni zdravi.“

U nastavku je opisala misli koje joj prolaze kroz glavu dok se svakodnevno suočava sa bolešću.

„Bura duva, čupa drveće iz zemlje, što ako zdravome odvali glavu? Ma, za******m se. Nije zloba ono što nas drži na životu. Mi, za razliku od vas koji i ne znate gde je rečka Onkologija, poznajemo sestru Ingrid. Da smo zdravi ne bismo znali što su toplina, čovečnost, osmeh žene koja deli tvoju sudbinu ali govori o drugim stvarima.

O psićima, unucima, kćeri, lepoti života, šetnjama po Krimeji i pušenju na balkonu noći o ponoći kad misli da je samo mesec gleda. Ingrid, i bolesne smo i očajne i nesretne i sretne jer te imamo. Što bismo mi bez tebe? Srećan rođendan“ – napisala je ona ženi koja se svakodnevno brine o njoj.

„Kosti su mu osute metastazama“

Književnica je i ranije u svojim tekstovima otvoreno govorila o težini bolesti kroz koju prolazi. Nedavno je priznala da su joj „kosti osute metastazama“ i da svaka od njih u njenom telu „vrišti na svoj način“.

U ranijim kolumnama više puta je naglašavala i važnost medicinskih sestara na onkološkim odeljenjima, ističući da upravo one često predstavljaju najveću podršku ljudima koji prolaze kroz najteže trenutke u životu.

Prema njenim rečima, medicinske sestre su te koje svakodnevno brišu granice očaja i, makar po njenom mišljenju, jedine su osobe koje bolesnike „drže na besmislenom životu“.

