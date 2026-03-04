Slušaj vest

Pevačica Fergi (47) dugo nije uspevala da ima stabilnu vezu. Sve se promenilo kada je 2004. upoznala glumca Džoša Dahamela. Posle pet godina strastvene romanse, venčali su se 2009. godine.

Fergi i Džoš sa sinom Foto: Profimedia

Skandal koji je sve promenio

Bajka nije dugo trajala. Američki mediji su pisali da ju je glumac prevario baš pred venčanje. Iako mu je oprostila, poverenje je zauvek bilo poljuljano. Nakon toga ga je kontrolisala i proveravala, ali je shvatila da je i dalje vara i flertuje sa drugim ženama kao da nije oženjen. Iako su spolja ostavljali utisak skladnog para, problemi su se gomilali.

Fergi Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njihov razvod je sve šokirao

Godine 2017. zajedničkim saopštenjem objavili su da se razilaze, a razvod je zvanično okončan 2019. Šuškalo se i da su imali različite planove za budućnost. Džoš je želeo veliku porodicu, dok Fergi to nije stavljala u prvi plan.

Ubrzo nakon razvoda, glumac je započeo novu vezu sa manekenkom i voditeljkom Audri Mari, s kojom se kasnije i oženio.

Pevačica se posvetila njemu

Za razliku od bivšeg supruga, Fergi je odlučila da ostane sama. Prema navodima bliskih izvora, trenutno je fokusirana isključivo na sina, koji joj je, kako tvrde bliski prijatelji, centar sveta. Živi mirnim životom i svaki slobodan trenutak provodi sa njim, a dobila ga je u braku sa Džošom Dahamelom.

Fergi Foto: Steve Bealing /Landmark Media / imago stock&people / Profimedia

Nedavno je sa sinom prošetala ulicama Los Anđelesa, a pažnju je privukla njena majica sa natpisom benda „Guns N' Roses“, jer je dečak ime dobio po frontmenu grupe, Akselu Rouzu. Posle burne ljubavi, javnih spekulacija i razvoda koji je punio naslovnice, pevačica je, čini se, pronašla mir daleko od skandala i oka javnosti.

