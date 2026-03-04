Slušaj vest

Legendarni britanski muzičar, koji ovog marta slavi 79. rođendan, našao se i na zidu Nacionalne galerije portreta u Londonu. Ser Elton Džon, njegov suprug Dejvid Furniš, sinovi Zahari i Elajdža i dva labradora zvezde su dirljive porodične fotografije, napravljene nedavno u njihovom domu u Old Vindzoru.

Dečaci su baš porasli, komentarisali su posetioci koji su zastali ispred portreta izloženog u Nacionalnoj galeriji. Elton Džon često priča o svojim sinovima, sad već tinejdžerima, ali ih retko viđamo. Trudi se da ih zaštiti od medija i javnosti. Tek tu i tamo se pojave na paparaco fotografijama iz Sen Tropea, gde čuveni pevač sa porodicom provodi leta.

Ovog puta su svi zajedno pozirali. Ovekovečila ih je fotograf Ketrin Opi u dnevnoj sobi njihovog raskošnog londonskog doma. U ambijentu protkanom vintidž detaljima, u prostoriji kojom dominiraju velika biblioteka, retro lampe i starinski globus-barovi, Eltonu su se na kauču pridružili suprug Dejvid Furniš, menadžer i filmski stvaralac, Zahari (15), Elajdža (13), i njihovi ljubimci, labradori Džozef i Džejkob.

"Izuzetno smo počastvovani što se naša fotografija našla u tako značajnoj instituciji kao što je Nacionalna galerija portreta. Veliki smo poštovaoci Ketrininog rada i ponosni smo što u ličnoj kolekciji imamo nekoliko njenih prelepih dela", istakao je proslavljeni kantautor, koji je sa Dejvidom stupio u građansko partnerstvo 2005. godine, a sinove su kasnije dobili uz pomoć surogat majki.

Ketrin je otkrila da je fotografija nastala tri dana pre Božića i da je bila "očarana toplom porodičnom atmosferom koja ju je zapahnula čim je otvorila vrata kuće". A Viktorija Sidal, direktorka Galerije, izjavila je da im je velika čast što je i ser Elton Džon dobio svoje mesto u njihovoj umetničkoj riznici, posvećenoj izuzetnim i inspirativnim ličnostima koje su oblikovale istoriju i kulturu Velike Britanije od Tjudora do danas.

"Na ovaj način slavimo ne samo njegova izuzetna dostignuća u svetu muzike, već i humanitarni, filantropski rad kojem su on i Dejvid već decenijama posvećeni".

1/5 Vidi galeriju Elton Džon Foto: DC / Backgrid UK / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Elton je, zbog zdravstvenih problema, bio prinuđen da prekine poslednju svetsku turneju. Štaviše, situacija je bila toliko ozbljna da su čuvenog pevača neprestano morile i misli o skorom odlasku. Sudnji dan nas sve čeka, rekao je, ali bi, zbog porodice, voleo da se priča produži koliko je moguće.

"Želim da budem tu kada se moji sinovi budu ženili i dobijali svoju decu. Mislim da neću to dočekati, ali ko zna... Zato nastojim da što bolje iskoristim vreme dok sam još ovde".

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Slavni pevač postaje otac u 82. godini