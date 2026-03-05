Donji deo ove fotografije je čista umetnost: Nikol Kidman u Šanel kreaciji koja podseća koliko je crna boja moćna
Nikol Kidman iza sebe ima težak period, mnogo projekata, smrt majke i razvod od muzičara Kita Urbana, ali nastavlja dalje jača nego ikad – i uobičajeno elegantna!
Australijska glumica je predstavila novu seriju "Skarpeta", zasnovanu na istoimenom serijalu knjiga, u kojoj igra glavnu ulogu i potpisuje produkciju sa Džejmi Li Kertis.
Nikol je na premijeru serije u Njujorku stigla u još jednom fenomenalnom izdanju modne kuće Chanel, s kojom sarađuje godinama, a njen izbor za ovu priliku je odabrala autfit iz couture kolekcije za proleće 2026.
Glumica je ponela produženi strukirani blejzer s dvorednim kopčanjem, na koji se nastavlja raskošna, prozirna suknja ukrašena perjem u donjem delu. U pitanju je sako bez revera, koji ističe Nikolinu vitku figuru, a otmenosti doprinose i presvučeni dugmići i kvalitetan kroj koji naglašava ramena i struk.
Uz to je kombinovala satenske salonke s providnim štiklama i Chanel minđuše u obliku mašnica, a sve je vrlo odmereno i nenapadno, tako da nesvakidašnja haljina ostaje u prvom planu.
(Kurir.rs/Glossy)
