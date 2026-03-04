Rok spektakl na promociji albuma Branislava Šarca
U beogradskom klubu Sokoj održana je koncertna promocija prvog studijskog albuma Branislava Šarca - "... o životu, ljubavi i smrti" koji je u formatu CD-a i na digitalnim platformama objavila izdavačka kuća Fidbox.
Na početku promocije prisutni su imali priliku da pogledaju prvi video spot sa albuma uraden za pesmu "Sjaj" koji je već više od tri meseca dostupan na YouTube-u, a zatim je premijerno prikazan i spot za pesmu "Kad se svjetla scene ugase". Autor muzike, teksta i aranžmana je Branislav Šarac.
Prisutne je potom pozdravio u ime domaćina promocije Goran Jović, a o albumu je izuzetno pohvalno govorio naš istaknuti rok kritičar, novinar i publicista Branimir Lokner. Kruna večeri bio je živi nastup Branislava Šarca, koji je sa svojim bendom izveo svih deset pesama sa svog albuma prvenca i oduševio publiku.
Branislav Šarac (gitara, vokal), Nevena Velojic (bas gitara), Tijana Nešković (bubnjevi) i Stefan Mladenović (klavijature) svojom energičnom i žestokom svirkom izazvali su ovacije svih prisutnih u Sokoj klubu, medu kojima su bili i Žika i Dragi Jelić (YU Grupa), Srđan Marjanović, Milan i Vlajko Đurđević i Nemanja Savić (Neverne Bebe), Rajko, Mirko i Đorde Ostojić (Infuzija), Dragoljub Stević (Lexington band), Jugoslav Vlahović, Dejan Grujić (bend Nikole Čuturila, Orthodox Celts), Saša Gajović, Olga Kepcija (Radio Beograd 202), članovi bendova Steel, Vatrom u Led, Profajlers i mnogi drugi