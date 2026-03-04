Slušaj vest

U beogradskom klubu Sokoj održana je koncertna promocija prvog studijskog albuma Branislava Šarca - "... o životu, ljubavi i smrti" koji je u formatu CD-a i na digitalnim platformama objavila izdavačka kuća Fidbox.

Foto: Privatna arhiva

Na početku promocije prisutni su imali priliku da pogledaju prvi video spot sa albuma uraden za pesmu "Sjaj" koji je već više od tri meseca dostupan na YouTube-u, a zatim je premijerno prikazan i spot za pesmu "Kad se svjetla scene ugase". Autor muzike, teksta i aranžmana je Branislav Šarac.

Foto: Privatna arhiva



Prisutne je potom pozdravio u ime domaćina promocije Goran Jović, a o albumu je izuzetno pohvalno govorio naš istaknuti rok kritičar, novinar i publicista Branimir Lokner. Kruna večeri bio je živi nastup Branislava Šarca, koji je sa svojim bendom izveo svih deset pesama sa svog albuma prvenca i oduševio publiku.

Foto: Privatna arhiva

Branislav Šarac (gitara, vokal), Nevena Velojic (bas gitara), Tijana Nešković (bubnjevi) i Stefan Mladenović (klavijature) svojom energičnom i žestokom svirkom izazvali su ovacije svih prisutnih u Sokoj klubu, medu kojima su bili i Žika i Dragi Jelić (YU Grupa), Srđan Marjanović, Milan i Vlajko Đurđević i Nemanja Savić (Neverne Bebe), Rajko, Mirko i Đorde Ostojić (Infuzija), Dragoljub Stević (Lexington band), Jugoslav Vlahović, Dejan Grujić (bend Nikole Čuturila, Orthodox Celts), Saša Gajović, Olga Kepcija (Radio Beograd 202), članovi bendova Steel, Vatrom u Led, Profajlers i mnogi drugi