Eva Hercigova, čuveni  supermodel iz Češke ponovo je očarala modnu javnost pojavivši se na Nedelji mode u Parizu. Za ovaj glamurozni događaj, Eva je odabrala sofisticirani crni sako, koji je savršeno istakao njen prepoznatljiv stil i eleganciju.

Pariškim pistama i modnim fotografima dominirala je njena prisutnost, a pažnju je privukla kombinacijom jednostavnosti i upečatljivih detalja. Crni sako je bila noseća tačka njenog outfita, dok je ostatak stajlinga bio diskretan, ali besprekoran – minimalistički aksesoari i prirodna šminka dodatno su naglasili njenu lepotu i karizmu.

Eva Hercigova na Nedelji mode u Parizu Foto:  SplashNews.com / Splash / Profimedia, Vu / Haedrich / Sipa Press / Profimedia

 Mnogi su pohvalili njen besprekoran ukus i sposobnost da i dalje ostane jedna od najstilizovanijih i najprisutnijih ikona modnog sveta.

Eva Hercigova još jednom je dokazala da i decenijama nakon početaka karijere zna kako da zaokupi pažnju i bude inspiracija za sve ljubitelje mode. Njena pojava u Parizu bila je savršen spoj elegancije, snage i modne sofisticiranosti.

Eva je majka troje dece, a najmlađeg sina rodila je 2013. godine. Čini se da ju je majčinstvo promenilo ali na bolje i dalo joj još veći sjaj.

