Pokušaj pomirenja ili predstava za javnost? Kruz Bekam poslao poruku Bruklinu, čeka se njegova reakcija
Porodicu Bekam poslednjih meseci potresaju sukobi, koji su kulminirali dramatičnom objavom na Instagramu najstarijeg sina Bruklina Bekama u kojoj je izneo niz porodičnih tenzija. Nedavno je čak optužio brata Kruza Bekama da je „poslat da ga napadne“ na društvenim mrežama.
Ipak, čini se da mlađi brat sada pokušava da spusti loptu.
Dirljiva poruka za rođendan
Kruz je večeras objavio emotivnu fotografiju iz detinjstva na kojoj su on i Bruklin. Na slici Bruklin sedi na krem sofi u crveno-belom fudbalskom dresu i drži bebu Kruza, koji leži preko njegovog krila u belom kompletiću.
Topli porodični trenutak dodatno je dirnuo pratioce zbog tri jednostavne, ali snažne reči koje je Cruz napisao preko fotografije:
„Volim te“, uz emotikon vatrometa.
Roditelji prkose tišini
Objava dolazi nakon što su roditelji, Dejvid i Viktorija Bekam, uprkos navodnoj želji sina da prekine svaki kontakt, javno čestitali njegov 27. rođendan.
Bivši fudbalski as podelio je fotografiju iz bazena na kojoj su on, Bruklin i Viktorija, uz poruku: „27 danas, srećan rođendan, Bust.“ U objavi je označio suprugu i dodao: „Volimo te.“
Viktorija je takođe objavila rođendansku čestitku na Instagram storiju: „Srećan rođendan, Brukline, mnogo te volimo.“ U narednoj objavi podelila je staru fotografiju sa sinom, uz poruku: „Srećan 27. rođendan, Brukline. Mnogo te volim.“
Zanimljivo je da Bruklin nije bio označen u njihovim objavama, navodno zato što je blokirao celu porodicu na društvenim mrežama.
Pravna pisma i zahtevi za privatnost
Prema ranijim navodima, Bruklin i njegova supruga, Nikola Pelc poslali su pravno pismo s ciljem da spreče njegove roditelje da ga pominju ili označavaju u objavama na društvenim mrežama.
Jedan od navodnih povoda za blokiranje roditelja bio je trenutak kada je Viktorija lajkovala video sa pečenom piletinom koji je Bruklin objavio.
Izvor je tada rekao: „Ljudi zaista ne znaju sve činjenice ove srceparajuće priče i misle da je Bruklin samo tvrdoglav kada je blokirao roditelje.“
„Istina je da im je krajem prošlog leta poslao pismo u kojem je tražio da svaka komunikacija ide isključivo preko advokata i da pokušaju da se pomire privatno, a ne javno.“
Prema istom izvoru, Bruklin je smatrao da roditelji ignorišu njegove želje i nastavljaju da ga pominju na internetu, umesto da mu se obrate direktno.
I dok porodične tenzije i dalje tinjaju, Kruzova jednostavna poruka „Volim te“ mnogima je delovala kao prvi korak ka mogućem pomirenju braće.