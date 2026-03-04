Slušaj vest

Porodicu Bekam poslednjih meseci potresaju sukobi, koji su kulminirali dramatičnom objavom na Instagramu najstarijeg sina Bruklina Bekama u kojoj je izneo niz porodičnih tenzija. Nedavno je čak optužio brata Kruza Bekama da je „poslat da ga napadne“ na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam prekrio tetovažu posvećenu majci Viktoriji Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Ipak, čini se da mlađi brat sada pokušava da spusti loptu.

Dirljiva poruka za rođendan

Kruz je večeras objavio emotivnu fotografiju iz detinjstva na kojoj su on i Bruklin. Na slici Bruklin sedi na krem sofi u crveno-belom fudbalskom dresu i drži bebu Kruza, koji leži preko njegovog krila u belom kompletiću.

Instagram objava Kruza Bekama Foto: Printscreen/ Instagram/ cruzbeckham

Topli porodični trenutak dodatno je dirnuo pratioce zbog tri jednostavne, ali snažne reči koje je Cruz napisao preko fotografije:

„Volim te“, uz emotikon vatrometa.

Roditelji prkose tišini

Objava dolazi nakon što su roditelji, Dejvid i Viktorija Bekam, uprkos navodnoj želji sina da prekine svaki kontakt, javno čestitali njegov 27. rođendan.

Bivši fudbalski as podelio je fotografiju iz bazena na kojoj su on, Bruklin i Viktorija, uz poruku: „27 danas, srećan rođendan, Bust.“ U objavi je označio suprugu i dodao: „Volimo te.“

Viktorija je takođe objavila rođendansku čestitku na Instagram storiju: „Srećan rođendan, Brukline, mnogo te volimo.“ U narednoj objavi podelila je staru fotografiju sa sinom, uz poruku: „Srećan 27. rođendan, Brukline. Mnogo te volim.“

Zanimljivo je da Bruklin nije bio označen u njihovim objavama, navodno zato što je blokirao celu porodicu na društvenim mrežama.

1/8 Vidi galeriju Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Pravna pisma i zahtevi za privatnost

Prema ranijim navodima, Bruklin i njegova supruga, Nikola Pelc poslali su pravno pismo s ciljem da spreče njegove roditelje da ga pominju ili označavaju u objavama na društvenim mrežama.

Jedan od navodnih povoda za blokiranje roditelja bio je trenutak kada je Viktorija lajkovala video sa pečenom piletinom koji je Bruklin objavio.

Izvor je tada rekao: „Ljudi zaista ne znaju sve činjenice ove srceparajuće priče i misle da je Bruklin samo tvrdoglav kada je blokirao roditelje.“

„Istina je da im je krajem prošlog leta poslao pismo u kojem je tražio da svaka komunikacija ide isključivo preko advokata i da pokušaju da se pomire privatno, a ne javno.“

Prema istom izvoru, Bruklin je smatrao da roditelji ignorišu njegove želje i nastavljaju da ga pominju na internetu, umesto da mu se obrate direktno.

I dok porodične tenzije i dalje tinjaju, Kruzova jednostavna poruka „Volim te“ mnogima je delovala kao prvi korak ka mogućem pomirenju braće.