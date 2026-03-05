Slušaj vest

Glumac Miodrag Dragičević i njegova koleginica Olivera Bacić stavili su tačku na brak posle pet godina zajedničkog života. Tokom njihove veze dobili su ćerku Vasiliju, a nakon razlaza glumac je odlučio da sa naslednicom otputuje u Kaliforniju. O tom putovanju se dosta govori u javnosti, naročito nakon što je Miodrag sa tog putovanja podelio emotivnu poruku jednog od najpoznatijih svetskih glumaca.

Poruka Harisona Forda koja je odjeknula

Sa svog Instagram profila, Miodrag je objavio govor čuvenog holivudskog glumca Harisona Forda, u kojem se, kako mnogi tumače, i sam prepoznao.

Miodrag Dragičević podelio govor Harisona Forda Foto: Printscreen/Instagram/miodrag_misa_dragicevic

"Nekad napravimo nešto zabavno, nekad napravimo umetnost. Nekad nam se posreći, pa napravimo i jedno i drugo u isto vreme, a ako smo baš srećne ruke, uspemo da živimo od toga dok pravimo oba. Uspeh u ovom poslu donosi određenu slobodu koja dolazi sa odgovornošću da podržimo jedni druge, da budemo vetar u leđa jedni drugima kad možemo, da otvorimo vrata za sledećeg klinca, sledećeg izgubljenog dečaka, koji traži mesto kom će pripadati. Ja sam, zaista, srećan čovek, srećan jer sam našao svoje ljude, srećan što pronalazim posao koji me gura iz zone komfora, srećan što još uvek radim ovo što radim, i to ne uzimam zdravo za gotovo," rekao je Harison Ford u svom govoru.

Glumac je ovaj govor podelio sa svojim pratiocima, očigledno želeći da poruku o međusobnoj podršci i zahvalnosti za posao kojim se bave vidi što veći broj ljudi.

Olivera ponovo koristi devojačko prezime

Nakon razvoda, Olivera je na društvenim mrežama uklonila prezime Dragičević i ponovo počela da koristi svoje devojačko prezime Bacić. Izvor blizak bivšem paru naveo je da je odluka o razvodu doneta sporazumno.

"Istina je, Miodrag i Olivera su se razveli. Odluku su doneli sporazumno i bez teških reči. Želeli su da sve prođe mirno i bez medijske pompe," rekao je izvor za Informer.

Fotografija iz Kalifornije sa ćerkom

Nedugo nakon što je vest o razvodu postala javna, Miodrag se oglasio na Instagramu i pokazao da vreme provodi u Kaliforniji zajedno sa ćerkom Vasilijom. Na fotografiji koju je objavio vidi se i ruka devojčice, dok je glumac kratko poručio: "Još jedan sunčan dan u Kaliforniji."

Miodrag Dragičević u Kaliforniji sa ćerkom Vasilijom Foto: Printscreen/Instagram/miodrag_misa_dragicevic

Podsetimo, Miodrag Dragičević je nedavno viđen i na aerodromu dok je čekao let, a tom prilikom je vreme provodio čitajući knjigu.

