Glumica Džamila Džamil bez ustručavanja govori o svom pogledu na ljubav i privlačnost, naglašavajući da joj fizički izgled partnera gotovo nikada nije presudan. Zvezda popularne serije The Good Place već više od decenije je u vezi sa muzičarem Džejmsom Blekom, a u jednom nedavnom gostovanju u podkastu otkrila je šta kod nje zaista budi interesovanje za drugu osobu.

Privlači je inteligencija, a ne izgled

Džamila, britansko-kanadska glumica, kaže da je fizički tipovi retko privlače. Kako objašnjava, mnogo više pažnje posvećuje nečijoj inteligenciji i načinu razmišljanja nego spoljašnjem izgledu. Zbog toga sebe opisuje kao sapioseksualnu osobu – nekoga koga najviše privlači nečiji um.

"Volim bradu i sviđa mi se kada muškarac izgleda zrelo. Čim neko deluje premlado, kod mene se sve ugasi. To jednostavno nije moj tip", rekla je ona.

Dodala je i da su joj osnovne stvari poput urednosti i prijatnog mirisa važne, ali da se tu uglavnom završavaju svi njeni kriterijumi kada je reč o fizičkom izgledu.

Mentalna povezanost kao ključ hemije

Glumica ističe da kod nje privlačnost ne može da postoji bez intelektualne i mentalne povezanosti sa drugom osobom.

"Ja sam sapioseksualka, što znači da me privlače ljudi koji su duhoviti, pametni i zanimljivi. Kod mene mora da postoji mentalna i intelektualna povezanost da bih osetila bilo kakvu hemiju", objasnila je.

Prema njenim rečima, nikada nije imala jasno definisan tip partnera, jer joj ni pol ni spoljašnje karakteristike nisu presudne kada je u pitanju zaljubljivanje.

"Kod mene je sve vezano za energiju i razgovor. Fizička privlačnost dođe kasnije, ako dođe. Nikada me niko nije privukao samo zato što lepo izgleda. Ne znam ni kako je to. Volela bih da osetim taj trenutak kada nekoga pogledaš i pomisliš: ‘To je to.’ Ali meni se to nikada nije dogodilo", priznala je iskreno.

Kako kaže, pre nego što se uopšte pojavi romantična ili seksualna privlačnost, mora da postoji snažna intelektualna i psihološka povezanost.

Šta zapravo znači sapioseksualnost

Sapioseksualnost je termin koji opisuje romantičnu ili seksualnu privlačnost prema osobama koje se izdvajaju svojom inteligencijom. Pojam potiče od latinske reči "sapien", što znači mudar. Ljudi koji se identifikuju na ovaj način veruju da je intelektualna kompatibilnost ključna za razvijanje emocija i privlačnosti, dok fizički izgled dolazi tek kasnije – ili uopšte nema presudnu ulogu.

