Legendarna manekenka Kejt Mos bila je glavna tema razgovora u gradu kada se pojavila na reviji Toma Forda tokom Nedelje mode u Parizu. U društvu zapanjujuće Rouzi Hantington-Vajtli i buntovne Paris Džekson, Kejt je još jednom dokazala zašto je modna ikona.

Prozirna bluza i suknja koje otkrivaju više nego što skrivaju

Supermodel (52) pojavila se bez grudnjaka u crnoj prozirnoj bluzi sa tufnama, što je odmah privuklo pažnju fotografa. Smeli komad je kombinovala sa crnom kožnom suknjom sa mrežastim detaljima, što je dodatno istaklo njenu figuru.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/5 Vidi galeriju Kejt Mos u providnoj crnoj bluzi bez brushaltera na reviji Toma Forda u Parizu Foto: Rebeca C. Krzyz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izdužila je svoju siluetu u visokim crnim štiklama sa špicastim vrhovima, dok su zlatne minđuše sa dijamantima i mala crna kožna torba zaokružile ceo stajling. U jednom trenutku, dok je pozirala, diskretno je pokazala deo zadnjice, što je izazvalo pravu buru na društvenim mrežama.

Zvezdana postava u prvom redu

Reviji su prisustvovali i Riki Martin, Džordan Baret, Dafne Ginis, legendarna urednica Ana Vintur, Amelija Grej Hamlin i Lenon Galager, dajući događaju dodatnu dozu glamura.

