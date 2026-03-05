Kejt Mos bez brushaltera prošetala gradom, a kad je diskretno pokazala i zadnjicu ljudima nije bilo dobro
Legendarna manekenka Kejt Mos bila je glavna tema razgovora u gradu kada se pojavila na reviji Toma Forda tokom Nedelje mode u Parizu. U društvu zapanjujuće Rouzi Hantington-Vajtli i buntovne Paris Džekson, Kejt je još jednom dokazala zašto je modna ikona.
Prozirna bluza i suknja koje otkrivaju više nego što skrivaju
Supermodel (52) pojavila se bez grudnjaka u crnoj prozirnoj bluzi sa tufnama, što je odmah privuklo pažnju fotografa. Smeli komad je kombinovala sa crnom kožnom suknjom sa mrežastim detaljima, što je dodatno istaklo njenu figuru.
Pogledajte u galeriji njeno izdanje:
Izdužila je svoju siluetu u visokim crnim štiklama sa špicastim vrhovima, dok su zlatne minđuše sa dijamantima i mala crna kožna torba zaokružile ceo stajling. U jednom trenutku, dok je pozirala, diskretno je pokazala deo zadnjice, što je izazvalo pravu buru na društvenim mrežama.
Zvezdana postava u prvom redu
Reviji su prisustvovali i Riki Martin, Džordan Baret, Dafne Ginis, legendarna urednica Ana Vintur, Amelija Grej Hamlin i Lenon Galager, dajući događaju dodatnu dozu glamura.
Video: Tajne kose Kejt Mos