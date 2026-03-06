Slušaj vest

Glumac Šaja Labafuhapšen je prošlog meseca nakon što je optužen da je udario dvojicu muškaraca tokom proslave Mardi Gra u Nju Orleansu, saopštila je policija.

Labaf je optužen za dva slučaja jednostavnog nanošenja telesnih povreda, a snimci tuče, kasnije i glumca koji leži na ulici gde ga drže muškarci čekajući dolazak policije, završili su na društvenim mrežama.

Šaja LaBaf
Šaja LaBaf Foto: Alessandro Bremec / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Iste večeri glumac je pušten iz pritvora, a par dana kasnije je rešio da progovori o incidentu za Jutjub kanal Endrjua Kalahana.

Labaf se suočava s tri prijave za napad, a u razgovoru je rekao da preuzima potpunu odgovornost za sve što se dogodilo te večeri u Nju Orleansu.

"Ljudi su povređeni. Moram da se nosim s tim. I nosiću se s tim. Suočiću se s tim u potpunosti. Sve ću prihvatiti. To je na meni. Nije na njima", rekao je Labaf, a potom dobio pitanje povodom tvrdnji jedne od žrtava da je glumac tokom tuče koristio homofobne uvrede.

Iako je istakao u intervjuu da "nikada nije imao problem s gejevima", rekao je da se plaši pojedinaca.

"Biću iskren s tobom. Krupni gej ljudi me plaše", rekao je Šaja, a nakon pitanja voditelja da pojasni na šta je mislio, odgovorio:

"Kada stojim sam, a trojica gej tipova stoje pored mene i dodiruju mi nogu, uplašim se. Izvini. Ako je to homofobija, onda sam takav"

Šaja Labaf je otkrio i da će uvek stati sa fanovima i potpisati se i slikati sa njima, jer je sam čekao autogram Majka Pijace koji ga je odbio 90 puta, ali i šta bi rekao Isusu, nakon čega je počeo da plače.

(Kurir.rs/Mondo)

Šaja LaBaf
profimedia0691800639.jpg
profimedia0510632194.jpg
epa.jpg

