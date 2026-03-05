Slušaj vest

Beograd se priprema za jedan od najvećih muzičkih spektakla decenije. Latino pop ikona,Riki Martin, nastupiće 16. juna na otvorenoj sceni Belgrade River Festa (BRF) u okviru Beograda na vodi. Organizatori, koji su potvrdili za Kurir, najavljuju događaj koji će produkciono nadmašiti sve dosadašnje koncerte na obali Save, donoseći duh Las Vegasa i svetskih metropola direktno u srce srpske prestonice.

Od dečaka iz grupe Menudo do globalnog fenomena

Enrike "Riki" Martin Morales započeo je svoju karijeru sa samo 12 godina u popularnom dečačkom bendu Menudo. Ipak, devedesete su bile decenija koja ga je lansirala u orbitu. Njegov nastup na dodeli Gremi nagrada 1999. godine sa pesmom "The Cup of Life" (La Copa de la Vida) smatra se prekretnicom koja je otvorila vrata "latino eksploziji" na globalnom tržištu.

Tokom karijere duže od tri decenije, Riki je:

Prodao preko 70 miliona albuma širom sveta.

Osvojio dve Gremi nagrade i pet Latin Gremi priznanja.

Postao simbol multikulturalnosti, uspešno balansirajući između španskog i engleskog jezika na top listama.

Dobitnik prestižne Latin Icon nagrade 2025. godine, čime je potvrđen njegov status neprikosnovenog vladara pop scene.

Za fanove u Srbiji, ovaj koncert predstavlja prvi dugoočekivani susret. Dugo godina se s njim pregovaralo oko dolaska u Srbiji. Produkcija svetskog ranga na obali Save Peto, jubilarno izdanje Belgrade River Festa obećava najambiciozniju produkciju do sada. Tim Rikija Martina donosi stroge svetske standarde koji uključuju: vrhunsku rasvetu i scenografiju. Scena na samoj obali reke, što uz hitove poput "Livin' la Vida Loca" i "She Bangs" garantuje atmosferu za pamćenje.

Andrea Bočeli

Nakon što su Beogradom odjekivali glasovi Andree Bočelija i Džona Ledženda, nastup portorikanskog pevača definitivno učvršćuje poziciju BRF-a kao vodećeg kulturnog događaja u regionu.

