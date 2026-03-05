Slušaj vest

ImeBrajana Džonsona verovatno vam je poznato po njegovim eksperimentalnim biohakerskim praksama i istrajnoj potrazi za produženjem životnog veka, što ga često čini temom medijskih priča. Ipak, ovog puta tehnološki preduzetnik iznenadio je javnost. Umesto novog protokola za dugovečnost, Džonson se pojavio na modnoj pisti tokom Nedelje mode u Parizu.

Pariz je trenutno domaćin revija za jesen/zimu, od raskošnih "Diorovih" prezentacija u stakleniku do nastupa Bele Hadid. U tom glamuroznom okruženju pažnju je privukao i pariški brend Matières Fécales, koji su osnovali Hana Rouz i Stiven Raj.

Na njihovoj reviji pod nazivom "The One Percent", pored Džonsona pojavila su se i druga poznata lica, uključujući i Mišel Lami.

Reakcije publike

Neočekivano pojavljivanje Džonsona izazvalo je brojne komentare na društvenim mrežama.

"Mislio sam da 2026. ne može biti bizarnija", "Neverovatno, to je plazma-vampir Brajan Džonson na reviji Matières Fécales za jesen/zimu 2026", "Kul je, neobično", pisali su mnogi.

Govoreći o svom prvom pojavljivanju na pisti, Džonson je rekao da je želeo da spoji tehnologiju i modu, što do sada nije imao priliku da uradi.

"Svoj projekat 'Don't Die' razvijao sam prvenstveno kroz tehnologiju, nauku i istraživanje dugovečnosti. Do sada nisam imao dodira s modom i umetnošću. Ovo je premijera tog spoja - 'Don't Die', moda i umetnost", rekao je kontroverzni milioner.

Pogledajte u galeriji kako izgleda milioner koji želi da uspori starenje:

Brajan Džonson troši 2 miliona godišnje da bi se podmladio

