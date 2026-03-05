Slušaj vest

Jubilarno, peto izdanje Belgrejd river festa (Belgrade River Fest) imaće program kakav publika do sada nije imala priliku da doživi. Na ekskluzivnoj lokaciji u okviru Beograda na vodi, na otvorenoj sceni uz reku, 16. juna festival će obeležiti svoj jubilej nastupom jedne od najprepoznatljivijih latino pop zvezda svih vremena - Rikija Martina, najavili su organizatori.

Foto: Press



Latino superstar, čija karijera traje više od četiri decenije, autor je hitova poput "Livin' la Vida Loca", "La Copa de la Vida" i mnogih drugih koji su obeležili globalnu pop kulturu. I danas je jedan od najuticajnijih umetnika na međunarodnoj muzičkoj sceni. Prošle godine na prestižnoj dodeli MTV Video mjuzik avordsa dobio je prvo priznanje Latin ajkon, nagradu koja slavi njegov izuzetan doprinos latino muzici i dugogodišnji uticaj na svetsku muzičku industriju.

Nedavno je nastupio i u okviru Superboula, jednog od najgledanijih događaja godine, gde se pojavio uz glavnog izvođača i druge međunarodne zvezde pred milionskim auditorijumom širom sveta, potvrđujući još jednom svoj status umetnika koji i dalje oblikuje savremenu pop scenu.

Nik Kejv Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Od svog prvog izdanja BFF je dokazao da Beograd ima viziju i snagu da postane nezaobilazna tačka na mapi svetskih turneja. U proteklih pet godina festival je ugostio neka od najvećih imena svetske muzike: Andreu Bočelija, Marizu, Jasmin Levi, Anu Netrepko, Nika Kejva, Antonisa Remosa, Džona Ledženda i Luz Kasal.

Pogledajte u galeriji fotografije Riki Martin na dodeli nagrada MTV 2025

1/6 Vidi galeriju Riki Martin na dodeli nagrada MTV 2025 Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia, C Flanigan/imageSPACE / imago stock&people / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Za jubilarno izdanje publiku očekuje najambicioznija produkcija do sada. Impozantna koncertna bina biće upotpunjena spektakularnom produkcijom Rikija Marina, uz vrhunsku scenografiju i impresivnu rasvetu. Tim muzičara u Beograd donosi produkcijske standarde najvećih međunarodnih scena, stvarajući koncertno iskustvo kakvo publika do sada nije imala priliku da doživi. Na jedinstvenoj festivalskoj lokaciji uz reku, u ambijentu koji podseća na velike svetske metropole, BRF izgradio je svoju prepoznatljivu otvorenu scenu - prostor u kojem se muzika, atmosfera i emocije stapaju u posebno koncertno iskustvo.

Za jubilarno izdanje publiku očekuje najambicioznija produkcija do sada: impresivna scenografija, vrhunska rasveta i moćna koncertna bina, koja će ugostiti energičan nastup Rikija Martina.

Karte su već puštene u prodaju po ceni od 7.900 do 16.900 za VIP i najbolja mesta. Ulaznice su u prodaji na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na tickets.rs

Bonus video: Kako je bilo na koncertu Bočelija