Olivera Katarina, čuvena pevačica i glumica, otvoreno je progovorila o svom prvom susretu sa Josipom Brozom Titom i otkrila da Jovanki nije bilo svejedno kada se maršal zagledao u nju.

„Prvi put kad sam upoznala Tita, snimala sam Nišku banju u studiju. Gledao me je bez prestanka, kao da me snima pogledom. Kasnije me je poljubio… ili sam ja njega, ne sećam se tačno“, ispričala je Olivera u emisiji Goli život.

Pogledajte u galeriji fotografije Olivere Katarine:

Olivera Katarina u filmu Skupljači perja

Dodala je i da mu se dopala „kao pojava, kao pevačica“. „Jednom prilikom, kada sam ušla u prostoriju, Jovanka i Tito su sedeli zajedno. Videla sam kako ga je Jovanka gurnula laktom i rekla: ‘Evo ti je’ – to sam joj pročitala s usana“, prisetila se umetnica.

Prema njenim rečima, Tito je na nju ostavljao utisak pravog zavodnika.

„Imao je opake oči. Videla sam ih izbliza na Tari – bile su zelene sa žutim tačkama. Čak mu je i Staljin jednom rekao da ima oči risa“, rekla je Olivera.

Ljubavni život i susreti sa Titom

U svojoj autobiografiji otkrila je da je Jovanka Broz bila ljubomorna na nju, ali i da su je, kako tvrdi, „Titovi ljudi otrovali“.

„Dok sam živela u Parizu, bila sam upadljiva zbog svoje lepote i držanja. To je bilo opasno – ljudi su stalno nasrtali na mene. Udvarao mi se i jedan riđokosi monarh, i dalje kralj jedne države, ali sam ga odbila jer sam bila zaljubljena u svoju prvu veliku ljubav – Milana Galeta Muškatirovića, čuvenog vaterpolo golmana“, rekla je Olivera.

Josip Broz Tito Foto: Profimedia

Roditelji su želeli da završi Pravni fakultet, a ne da peva, pa je pobegla u Pariz. Kasnije se vratila u Jugoslaviju i prekinula vezu sa Muškatirovićem, a onda se udala za reditelja Vuka Vuča. Taj brak je trajao dve godine. Nakon toga, bila je sedam godina u vezi s Ratkom Draževićem, a zatim se udala za potpredsednika Beograda Miladina Šakića, sa kojim je dobila sina Maneta.

Jovanka Broz i Josip Broz Tito Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

Treći susret sa Titom i šikaniranje

Treći put kada je srela Tita, sve je, kaže, krenulo po zlu.

„Pozvali su me da mu pevam na Tari. Da nisam bila udata, odbila bih, ali nisam htela da pravim probleme mužu. Tamo sam doživela neviđeno šikaniranje – preslušavale su me sve moguće službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna… Od ranog jutra sam vežbala sa trubačima dok nisam promukla. A onda Tito dolazi – a orkestra nema. Ljudi u civilu mi prilaze, bez trunke ljubaznosti, i naređuju da pevam. Sve se to nekako završilo, ali ostalo je gorak ukus“, napisala je Olivera.

Pogledajte u galeriji fotografije Olivere Katarine u mladosti:

Olivera Katarina u mladosti

Kako tvrdi, tada je i otrovana. „Dali su mi nešto od čega su mi se pojavile rane u ustima i grlu. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko je to uradio“, rekla je umetnica.

Filmska slava i svetsko priznanje

Olivera je glumila u filmovima San, Polenov prah, Derviš i smrt i Skupljači perja – ostvarenju koje ju je proslavilo širom sveta. Drama Saše Petrovića donela je Jugoslaviji prvu veliku nagradu u Kanu.

Olivera Katarina u Kanu Foto: af / AFP / Profimedia

„Rođena je nova Ana Manjani“, napisao je The New York Times, uporedivši Oliveru sa italijanskom oskarovkom. Francuski mediji su je obožavali, ističući da „Olivera Katarina Vučo nema na čemu da zavidi Brižit Bardo“.

Slavna glumica i pevačica potpisala je 1968. godine ugovor sa direktorom pariske Olimpije Brunom Kokvatriksom, iako on dotad nije čuo kako peva – dovoljno mu je bilo što publika reaguje oduševljeno.

Olivera je održala čak 72 uzastopna koncerta u Olimpiji, uz orkestar Janike Balaša, a diskografske kuće su se utrkivale za saradnju s njom. Muškarci su se, prema pričama iz tog vremena, tukli zbog nje.

Teški život u poznim godinama

Olivera Katarina danas Foto: Damir Dervišagić



Pre nekoliko godina, Olivera je izjavila da je „jedna od najusamljenijih žena u Srbiji“ i da u vezi nije bila više od dve decenije. Mediji su 2017. pisali da živi u siromaštvu, u iznajmljenom stanu u Beogradu, i da prodaje nameštaj kako bi platila račune.

