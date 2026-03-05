Slušaj vest

Aktuelna Mis Kanade, Džejmi Vandenberg, iznenadila je javnost emotivnim otkrićem o svom učešću na takmičenju za Mis Univerzum 2025. godine. Lepa Kanađanka je otkrila da je na svetskoj sceni – trudna.

Na sceni u kupaćem kostimu, dok očekuje bebu

Danas je dvadesetdevetogodišnja lepotica objavila video na Instagramu koji je dirnuo njene pratioce. U prvom kadru se vidi kako samouvereno hoda pistom u dvodelnom kupaćem kostimu tokom takmičenja održanog prošlog novembra u Tajlandu. Samo tri meseca kasnije, u drugom videu, raspakuje dečje sedište, dok joj se jasno vidi trudnički stomak.

– Od faze Mis Univerzum do trećeg tromesečja i postavljanja dečjeg sedišta – napisala je, a zatim otkrila ono što „svet tada nije znao“.

– Bila sam u 16. nedelji trudnoće kada sam se takmičila u kupaćem kostimu i ušla u Top 30. Nosila sam novi život, dok sam ostvarivala san za koji sam mislila da je nemoguć. Danas mogu ponosno da kažem – trudna sam – rekla je buduća majka.

Promena pravila promenila je i sudbine

Lepotica je takođe podsetila da su pravila takmičenja za Mis univerzuma poslednjih godina promenjena kako bi bila inkluzivnija. Ranije su pravo učešća imale samo slobodne žene između 18 i 28 godina, dok je od 2023. godine starosna granica ukinuta, a vrata su otvorena za udate žene i majke.

– Neka moj plasman bude dokaz da majčinstvo nije kraj ambicija, a trudnoća nije prepreka. Kada imate snažnu podršku, moguće je živeti više snova istovremeno – naglasila je.

