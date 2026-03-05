Slušaj vest

Prema pisanju portala TMZ, pevačicaBritni Spirs privedena je od strane California Highway Patrol oko 21.30 časova sinoć zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola. Navodi se da je u jednom trenutku bila stavljena u lisice, ali su izveštaji kasnije potvrdili da je u međuvremenu puštena na slobodu.

Britni Spirs u mladosti Foto: t14 / Zuma Press / Profimedia

Ova vest dolazi nakon što su fanovi primetili da je Britni u međuvremenu deaktivirala svoju Instagram stranicu. Prema tim navodima, policija ju je privela nakon što je zaustavljena u saobraćaju, a slučaj je odmah privukao veliku pažnju javnosti.

Problemi sa zakonom za Britni Spirs dolaze nedugo nakon što je ostvarila pravnu pobedu na sudu. Pevačici je odobrena trajna zabrana prilaska protiv muškarca iz Luizijane koji se iznenada pojavio ispred njenog doma u Los Anđeles, nakon što je na društvenim mrežama navodno objavljivao više uznemirujućih poruka.

Britni je imala brojne kontroverzne objave na mrežama:

Britni Spirs objavila snimak sa jahte Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Prema sudskim dokumentima koje je Britni podnela, 51-godišnji muškarac je navodno uznemirava na internetu još od 2013. godine. Situacija je dodatno eskalirala 2025. godine, kada je uhapšen zbog neovlašćenog upada na njen posed.

Zbog svega toga sud je odlučio da pevačici odobri trajnu meru zabrane prilaska, kako bi se dodatno zaštitila od daljeg uznemiravanja.