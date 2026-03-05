Slušaj vest

Pevačica Britni Spirs uhapšena je u sredu oko 21.30 časova od strane California Highway Patrol, a nakon privođenja je puštena na slobodu. Kako se navodi, na sudu bi trebalo da se pojavi 4. maja.

Razlog privođenja je vožnja u pijanom stanju. Prema dokumentima o zadržavanju koje je imao uvid The U.S. Sun, potvrđeno je da je pevačica zaista privedena. U dokumentaciji je njeno zanimanje navedeno jednostavno kao „celebrity“, (poznata ličnost) dok stoji da je formalno evidentirana u pritvoru oko 3 sata ujutru u četvrtak.

1/7 Vidi galeriju Britni Spirs u providnom bodiju tokom provokativnog plesa na Instagramu Foto: printscreen/Instagram/@britneyspears

Njen automobil je nakon incidenta odvezen u kompaniju Roy’s Towing. Portal je naveo i da je kontaktirao njen tim za komentar, ali odgovor za sada nije stigao.

Britni Spirs Foto: Francisco Morales / Shutterstock Editorial / Profimedia

U međuvremenu, fanovi su primetili da je Spirs deaktivirala svoj nalog na Instagram.

Podsetimo, prošlog meseca pevačica je već izazvala zabrinutost među obožavaocima nakon što je na mrežama objavila niz energičnih snimaka na kojima pleše po kući. U jednom od videa pokazala je svoje zategnute trbušne mišiće i u jednom trenutku podigla majicu, dok je igrala uz muziku pesme pevačice Bili Ajliš.