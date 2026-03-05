Slušaj vest

Britni koja ima 44 godine, privedena je u sredu uveče od strane California Highway Patrol, a Hadson je izjavio za The U.S. Sun da će pevačica preduzeti neophodne korake kako bi uvela „odavno potrebnu promenu“ u svom životu.

Foto: printscreen/Instagram/@britneyspears

On je dodao:

„Britni će preduzeti prave korake, poštovati zakon i nadamo se da je ovo prvi korak u dugo očekivanoj promeni koja je potrebna u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu. Njeni dečaci će provoditi vreme s njom, a njeni voljeni će osmisliti plan koji će je postaviti na put uspeha i blagostanja.“

Prema izveštajima TMZ, Britni je rano u četvrtak ujutru provela vreme u bolnici, pošto su je policajci odveli radi vađenja krvi kako bi se odredio nivo alkohola u krvi. Nije zadobila nikakve povrede, a boravak u bolnici bio je isključivo u tu svrhu.

Dokumenti pokazuju da je pevačica zadržana u pritvoru u 3 ujutru, a puštena je u 6 sati. Na dokumentaciji je njeno zanimanje navedeno kao „celebrity“. Očekuje se da se pojavi na sudu 4. maja.

1/22 Vidi galeriju Britni Spirs Foto: Instagram, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema podacima The California Post, policija je u protekle dve godine pozvana na Britnin dom 14 puta, uključujući najnoviji poziv zbog „neovlašćenog ulaska“ 23. oktobra 2025. godine oko ponoći. Jedan prethodni poziv odnosio se na proveru njenog stanja, ali je navodno otkazan.

Ovo nije prvi incident pevačice sa vlastima. Prošle godine policija je reagovala zbog njenog „opasnog ponašanja“ u privatnom avionu, kada je u maju 2025. konzumirala alkohol tokom leta iz Cabo San Lucasa, Meksiko. Navodno je zapalila cigaretu u avionu, iako je nakon zahteva stjuardese ugasila. Po sletanju na aerodrom u Los Anđelesu, policija ju je upozorila, ali joj nije izrečena kazna.

Britni je 2008. godine stavljena pod starateljstvo, a njen otac Džejmi Spirs, imenovan je za staratelja i upravljao je njenim ličnim i finansijskim poslovima.