Slušaj vest

Pevačica Britni Spirs je vozila nepredvidivo na autoputu tokom dramatične potere koja je trajala skoro sat vremena, pre nego što je zaustavljena i uhapšena zbog sumnje na vožnju pod dejstvom alkohola, otkriva snimak poziva na broj 911 do kog je došao Daily Mail.

Pop zvezdu (44) privela je patrola California Highway Patrol u sredu u 21.30 u okrugu Ventura Kaunti, nakon što je vozilom krivudala između traka na auto-putu.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema evidenciji šerifove kancelarije okruga Ventura, pevačica je u međuvremenu puštena na slobodu i zakazano je da se pojavi na sudu u ponedeljak, 4. maja.

Dramatični trenuci zabeleženi u pozivu policiji

U snimku poziva na 911 čuju se dispečeri i policajci koji u realnom vremenu opisuju haotičnu poteru.

Jedan dispečer kaže:

„Crna limuzina, naglo koči, krivuda i vozi bez zadnjeg svetla.“

Drugi policajac potom traži:

„Možemo li poslati sve jedinice u ovaj deo?“

Kolege zatim javljaju tačnu lokaciju vozila. Policajci su automobil identifikovali kao crni BMW kabriolet iz 2026. godine, a snimak beleži trenutke dok prate pevačicu pre nego što su je konačno zaustavili.

Potera je, prema navodima, počela oko 20.13, dok je pevačica prelazila iz trake u traku na autoputu. Oko 21.13 dispečer potvrđuje:

„Vozač je izašao iz vozila.“

Nedugo zatim policajci razgovaraju sa Britni.

„Razgovaramo sa vozačem“, čuje se jedan od njih.

Tražen stručnjak za procenu vozača

Nakon što je zaustavljena, policajci su u radio-vezi razgovarali o sledećim koracima. Jedan policajac zatražio je posebno obučenog stručnjaka iz California Highway Patrol koji procenjuje da li je vozač pod dejstvom alkohola ili droga.

Na snimku se čuje kako drugi policajac pokušava da tog stručnjaka što pre dovede na mesto događaja.

1/7 Vidi galeriju Britni Spirs u providnom bodiju tokom provokativnog plesa na Instagramu Foto: printscreen/Instagram/@britneyspears

Pronađena nepoznata supstanca

Daily Mail je kontaktirao predstavnike Britni Spirs za komentar. Ubrzo nakon što je snimak objavljen, izvor je za TMZ naveo da je u njenom automobilu navodno pronađena nepoznata supstanca, koja će biti uključena u policijski izveštaj o hapšenju.

Izjava predstavnika pevačice

Nakon hapšenja, predstavnik pevačice izjavio je za Daily Mail:

„Ovo je bio nesrećan incident koji je potpuno neopravdan. Britni će preduzeti ispravne korake i poštovati zakon, a nadamo se da ovo može biti prvi korak ka promenama koje su odavno potrebne u njenom životu.

Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu. Njeni sinovi će provoditi vreme s njom, a porodica će napraviti plan koji će joj pomoći da ponovo uspostavi stabilnost i dobrobit.“