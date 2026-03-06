Slušaj vest

Glumica Nikola Pelc priredila je romantično iznenađenje svom suprugu Bruklin Bekam povodom njegovog 27. rođendana, a snimci iz njihovog doma ubrzo su privukli veliku pažnju na društvenim mrežama.

Romantična dekoracija i slatko iznenađenje

Nikola je na svojim profilima objavila video-snimke na kojima se vidi kako je dekorisala prostor u čast suprugovog rođendana. Prostorija je bila ukrašena zlatnim balonima, cvećem i poklonima, a posebnu pažnju privukla je kutija sa ružičastim krofnama na kojima je pisalo:„Srećan rođendan, Brukline“.

Na snimku se vidi trenutak kada Bruklin ulazi u prostoriju i ugleda iznenađenje. Vidno iznenađen, kratko je prokomentarisao:

„Vau, ovo je baš kul.“

Nikola mu je potom rekla da poželi želju pre nego što ugasi svećice, nakon čega mu je uputila emotivnu rođendansku poruku.

„Srećan rođendan, ljubavi. Nadam se da će ti se svi snovi i želje ostvariti. Ti osvetliš svaku prostoriju u koju uđeš i svi koji te poznaju te vole. Najposebnija si osoba i presrećna sam što sam tvoja supruga“, napisala je ona.

Poruke roditelja, ali bez reakcije

Istog dana Bruklinovi roditelji, legendarni fudbaler Dejvid Bekam i modna dizajnerka Viktorija Bekam, takođe su mu javno čestitali rođendan na Instagramu.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije Bekamovih pre raskola:

1/9 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc sa Bekamovima pre eskalacije sukoba Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, Doug Peters / PA Images / Profimedia

Oni su objavili stare porodične fotografije i emotivne poruke, prisećajući se zajedničkih trenutaka iz njegovog detinjstva.

Međutim, mnogi su primetili da Bruklin nije reagovao na njihove objave niti ih je podelio na svojim profilima, što je dodatno podstaklo spekulacije o odnosima u porodici Bekam.

Prema navodima izvora koji je govorio za Entertainment Tonight, Bruklin navodno nije oduševljen načinom na koji njegovi roditelji javno komuniciraju sa njim na društvenim mrežama.

„Ovo je upravo ona vrsta performativnih, javnih poteza kojima Bruklin pokušava da stane na kraj, ali bez uspeha“, rekao je izvor.

