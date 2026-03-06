Slušaj vest

Bjanka Ćensori, supruga Kanjea Vesta, pojavila se u četvrtak na sudu u Los Anđelesu u izdanju koje je iznenadilo javnost. Poznata po provokativnim i veoma oskudnim modnim kombinacijama, Ćensori je za svedočenje u višemilionskoj tužbi protiv svog supruga izabrala neuobičajeno konzervativnu garderobu, potpuno drugačiju od stila po kojem je poznata. Nosila je crni kardigan i dugu suknju, kosu je podigla u punđu, a na nosu je imala naočare.

Inače se oblači potpuno drugačije

Bjanka Ćensori se u javnosti gotovo nikada ne pojavljuje u ovako zatvorenom izdanju. Poslednjih meseci postala je prepoznatljiva po ekstremno oskudnim i provokativnim modnim kombinacijama koje često izgledaju gotovo kao da je bez odeće.

Providne haljine, uski bodiji, mrežaste čarape i komadi garderobe koji više otkrivaju nego što skrivaju postali su njen zaštitni znak. Zbog toga svaki njen stajling i izlazak u javnost redovno izaziva pažnju i na društvenim mrežama i među prolaznicima.

Upravo zato njeno pojavljivanje u dugoj suknji, kardiganu i sa naočarima predstavlja potpuno odstupanje od imidža koji je izgradila uz Kanjea Vesta. Umesto golišavih i neobičnih modnih kombinacija po kojima je postala poznata, ovog puta ostavila je utisak smirene i gotovo stroge žene, što je dodatno pojačalo interesovanje javnosti.

Zašto su se pojavili na sudu

Suđenje se vodi zbog građanske tužbe koju je protiv Kanjea Vesta podneo Toni Sakson, bivši rukovodilac projekta renoviranja Vestove vile u Malibuu, čija se vrednost procenjuje na više od 57 miliona dolara. Sakson tvrdi da je tokom 2021. godine radio na obnovi luksuznog imanja, ali da za deo obavljenog posla nikada nije dobio novac. Takođe navodi da je radio u rizičnim uslovima, zbog čega sada traži odštetu veću od milion dolara.

U tužbi ističe da je, pored vođenja projekta, obavljao i poslove održavanja objekta i obezbeđenja, kao i da je često radio i po 16 sati dnevno. Prema njegovim tvrdnjama, tokom renoviranja usprotivio se nekim Vestovim zahtevima, uključujući uklanjanje instalacija i druge građevinske zahvate koje je smatrao opasnim.

Sakson navodi da je nakon tog neslaganja dobio otkaz na licu mesta i da mu je isplaćen samo deo novca za posao koji je obavio. Sa druge strane, Kanje Vest negira sve optužbe i traži da sud odbaci tužbu.

