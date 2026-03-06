Slušaj vest

Holivudska zvezda Anđelina Džoli ponovo je u centru pažnje zbog navodne romanse sa francuskim kolegom Lujom Garelom. Njih dvoje su nedavno zajedno radili na filmu, a glasine o mogućoj vezi počele su da kruže nakon što su navodno viđeni na zajedničkoj večeri.

Nova saradnja pokrenula glasine

Jedna od najlepših žena sveta godinama intrigira javnost, posebno kada je reč o njenom privatnom životu. Još od razvoda od Breda Pita, glumica se retko pojavljuje u društvu potencijalnih partnera, pa svako novo prijateljstvo ili saradnja brzo postaju tema tabloida. Tako je nedavno Holivud brujao da se Anđelina viđa sa oženjenim kolegom, a sada je tu nova glasina.

Ovog puta pažnju je privukao njen kolega Luj Garel, sa kojim je snimila dramu Couture, film rediteljke Alis Vinokur.

U ovom filmu njih dvoje igraju ljubavnike, a ostvarenje je premijerno prikazano na Međunarodni filmski festival u Torontu prošle godine.

Nedavno su strani mediji preneli da su glumci viđeni zajedno na večeri, što je podstaklo spekulacije da se njihovo poznanstvo možda pretvorilo u nešto više.

Da li između njih ima nešto više?

Ipak, prema navodima američkog portala TMZ, između njih nema romantične veze.

– Oni su samo prijatelji i njihov odnos ostaje takav – navodi se u tekstu.

Anđelina Džoli u crnoj haljini Alberta Fereti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu pokazala tetovaže Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Portal dodaje da su glumci u dobrim odnosima i da se druže u zajedničkom društvu, ali da tu nema ničega romantičnog.

Izvori bliski glumici tvrde da je Anđelina Džoli trenutno posvećena pre svega porodici i poslu.

– Slobodna je i fokusirana isključivo na svoju decu i karijeru – tvrde izvori.

Francuski glumac važi za velikog zavodnika

Zanimljivo je da Luj Garel već godinama ima reputaciju velikog zavodnika.

Anđelina Džoli i francuski glumac Luj Garel na crvenom tepihu Foto: DPTIG / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

On je od 2017. bio u braku sa slavnom francuskom glumicom i manekenkom Leticijom Kastom. Par je pre venčanja bio zajedno dve godine, a u tom periodu Kasta je već imala troje dece iz prethodnih veza.

Zajedno su 2021. dobili sina, ali su prošle godine počele glasine o njihovom razlazu. Sam glumac je nedavno u intervjuu za Financial Times potvrdio da više nisu zajedno.

Od prošlog leta kruže i priče da se Garel viđa sa poljskom manekenkom Anjom Rubik, koju je domaća javnost ranije pamtila kao „srpsku snajku“. Ipak, ta veza još nije zvanično potvrđena.

