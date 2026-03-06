Slušaj vest

Kristijan Bejl (52) i njegova supruga Sibi Blažić (55) proveli su večer u Njujorku na premijeri njegovog novog filma The Bride.

Glumac i njegova supruga, bivša manekenka srpskog porekla, odabrali su elegantne crne kombinacije u kojima su zajedno prošetali crvenim tepihom. Par se retko pojavljuje na javnim događajima, pa je njihovo zajedničko pojavljivanje odmah privuklo pažnju fotografa i obožavalaca.

Sibi Blažić i njeni roditelji iz Beograda

Sibi, punim imenom Srboslava Blažić, američka je agentkinja i bivša manekenka srpskog porekla. Njeni roditelji, otac Slobodan i majka Nadežda, krajem šezdesetih godina emigrirali su iz Beograda u Sjedinjene Američke Države.

Privatni život para

Bejl i Blažić spadaju u jedan od najprivatnijih parova u Holivudu. Upoznali su se dok je Sibi radila kao asistentkinja glumici Vinoni Rajder, sa kojom je Bejl glumio u filmskoj adaptaciji Little Women iz 1994. godine. Glumac je u intervjuu za Sydney Morning Herald 2012. godine otkrio da se zbog brojnih razvoda u sopstvenoj porodici nikada nije planirao ženiti - sve dok nije upoznao Sibi.

Par se venčao 2000. godine i imaju dvoje dece: ćerku Emelin, i sina Luku (11), rođenog 2014. godine. Deca su se pojavila u Marvelovom filmu Thor: Love and Thunder iz 2022., u kojem je Bejl glumio negativca Gora. Sibi je u nekoliko navrata učestvovala i u Bejlovim filmskim projektima – bila je kaskaderka u filmu The Dark Knight Rises iz 2012., poslednjem nastavku Bejlove trilogije o Betmenu, kao i u trkačkoj drami Ford v Ferrari iz 2019.

"Sve u životu dugujem njoj. Ona je izuzetna i snažna žena", rekao je jednom prilikom Bejl o svojoj supruzi. Prema pisanju stranih medija, glumac je čak insistirao da njihova deca nauče srpski jezik, a porodicu se ponekad može videti i u crkvi Svetog Ilije u Los Anđelesu.

Dva Božića u porodici

Pre nekoliko godina, Bejl je u intervjuu otkrio da njegova porodica slavi dva Božića.

"Slavimo dva Božića jer je moja supruga Srpkinja-Amerikanka, pa slavimo i taj januarski Božić po drugom kalendaru. Volim zapaliti badnjak, to mi je najdraži deo", rekao je glumac.

Bejl u filmu The Bride!

Kristijan Bejl i Sibi Blažić na premijeri filma The Bride Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

U filmu The Bride Bejl glumi zajedno sa Džesi Bakli. Reč je o adaptaciji priče o Frankenštajnu i njegovoj nevesti, koju je napisala i režirala Megi Gilenhal, a radnja je smeštena u Čikago 1930-ih. U filmu se pojavljuju i Penelepe Kruz, Džulijan Hauf, Džon Magaro, Anet Bening, kao i Gilenhalova supruga Piter Sarsgard i njen brat Džejk.

Film The Bride u bioskope stiže 6. marta. Nakon toga, Bejla ćemo ponovo gledati na velikom platnu u novembru, kada će tumačiti pokojnog Ala Dejvisa iz Oakland Raidersa u biografskom filmu Madden. U filmu će mu se pridružiti Nikolas Kejdž u ulozi Džona Madena.

