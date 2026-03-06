Slušaj vest

Bruklin Bekam navodno je „razočaran“ jer su mu roditelji javno čestitali rođendan i prekršili njihov dogovor o komunikaciji. Sin bivšeg fudbalera Dejvida Bekama i modne dizajnerke Viktorije Bekam kritikovao je „performativne objave“ koje su uključivale emotivne poruke.

Izvor je za ET rekao da Bruklin želi da prekine svaki pokušaj roditelja da ga kontaktiraju, uključujući i na društvenim mrežama. „Bruklin i Nikola su razočarani jer su odlučili da objave javne postove na Instagramu za njegov rođendan. Ovo je upravo ona vrsta performativnih javnih akcija kojima Bruklin pokušava da stane na kraj, ali bezuspešno“, poručio je izvor nakon što su Viktorija i Dejvid, kao i njihovi sinovi Romeo i Kruz, podelili emotivne objave povodom Bruklinovog 27. rođendana.

1/4 Vidi galeriju Rođendan Bruklina Bekama Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham, Printscreen/ Instagram/ davidbeckham

Bruklin je svoj poseban dan proveo sa suprugom Nikolom Pelc, koja je podelila video na kojem njen suprug duva svećice. Pritom je pokazala i iznenađenje koje mu je pripremila – veliku kutiju krofni i niz umotanih poklona. „Srećan rođendan, dušo. Nadam se da će ti se ostvariti svi snovi i želje. Osvetljavaš svaku prostoriju u koju uđeš i svako ko te poznaje te voli. Ti si najposebnija osoba i volim da budem tvoja supruga. Volim te“, napisala je ona.

Najstariji sin slavnog para odlučio je da ignoriše čestitke svojih roditelja i braće, ali nije dugo čekao da odgovori na Nikolinu objavu. U komentarima joj je poručio da je voli.

Uprkos tome što je Bruklin prošlog leta svojim roditeljima poslao pravno obaveštenje, tražeći da sva komunikacija ide preko advokata, oni su to odlučili da ignorišu povodom njegovog rođendana. Dejvid je na Instagram storiju podelio njihovu zajedničku staru fotografiju i, koristeći Bruklinov nadimak iz detinjstva, napisao: „Danas imaš 27 godina. Srećan rođendan, Bust. Volimo te.“

Bekamovi Foto: printscreen/ Nicola Peltz/Instagram

Viktorija je podelila istu fotografiju i napisala: „Srećan rođendan, Bruklin, mnogo te volimo“, a potom je objavila još jednu fotografiju na kojoj je sa osmehom pozirala sa svojim sinom. Bruklinov brat Romeo takođe je podelio fotografiju iz detinjstva, ali uz nju nije napisao nikakvu poruku. Kruz je u svojoj objavi napisao: „Volim te.“

Bruklin se od svoje porodice distancirao nakon što je u januaru podelio izjavu na šest strana, u kojoj je izneo razne optužbe protiv slavnih roditelja. Između ostalog, tvrdio je da su pokušali da sabotiraju njegov brak i da im je uvek prioritet bila promocija, a ne porodični odnosi.

„Godinama sam ćutao i ulagao napore da ove stvari ostanu privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da idu u medije. Nemam izbora nego da se zauzmem za sebe i iznesem istinu – barem deo istine o lažima koje su objavljene“, započeo je on, a zatim jasno poručio:

„Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Niko me ne kontroliše, prvi put u životu zauzimam se za sebe.“

Bekamovi na crvenom tepihu sa Nikolom Pelc i Bruklinom Bekamom Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Naveo je da su njegovi roditelji godinama plasirali laži u medije kako bi sačuvali svoj imidž. „Ceo moj život moji roditelji kontrolisali su priče o našoj porodici u medijima. Performativne objave na društvenim mrežama, porodični događaji i neautentični odnosi bili su sastavni deo života. U poslednje vreme sopstvenim očima video sam dokle su spremni da idu kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi sačuvali sopstvenu fasadu. Ali istina uvek izađe na videlo“, napisao je Bruklin

U objavi se posebno osvrnuo na svoju majku Viktoriju, koju je optužio da je u poslednjem trenutku odustala od izrade Nikoline venčanice, kao i da je neprimereno plesala na njihovom venčanju, zbog čega se njihova svadbena večer završila u suzama.

Pomenuo je i navode da ga Nikola kontroliše i da je zbog toga prestao da komunicira sa porodicom.

„Priča da me moja supruga kontroliše potpuno je pogrešna. Veći deo života kontrolisali su me moji roditelji. Odrastao sam sa ogromnom anksioznošću. Prvi put u životu, otkako sam se odvojio od porodice, anksioznost je nestala“, naglasio je.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

VIDEO: Bruklin Bekam i Nikola Pelc