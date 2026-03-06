Slušaj vest

Na prestižnom Menhatnu u Njujorku, luksuzna nekretnina koja je pripadala milijarderkiIvani Tramppronašla je novog vlasnika. Iako je prvobitno procenjena na znatno veću sumu, kuća je prodata za polovinu originalne cene - novi vlasnik izdvojio je 14 miliona dolara.

Raskošni interijeri i luksuzni detalji

Kuća se prostire na 810 kvadratnih metara i karakterišu je izuzetno luksuzni enterijeri.

1/4 Vidi galeriju Kuća Ivane Tramp Foto: Evan Joseph Photography/Cover Images/INSTARimages.com / INSTAR Images / Profimedia

Unutrašnjost je uređena zlatnim detaljima, kristalnim lusterima, ružičastim mermerom i elementima u leopardskom dezenu. Gornji spratovi odišu bogatim tonovima crvene i zelene boje, dok su stropovi presvučeni zlatnim tkaninama, stvarajući impresivnu atmosferu sofisticiranog luksuza.

Ivana i Donald Tramp Foto: Profimedia

Naslednici i raspodela prihoda

Nekretnina je Ivani Tramp služila kao dom sve do njene smrti, a prihod od prodaje biće raspodeljen između njenih troje dece - Donalda Trampa mlađeg, Ivanke i Erika Trampa.

Ivana Tramp Foto: Profimedia

Tragičan događaj u kući

U istoj kući Ivana Tramp je tragično izgubila život nakon pada sa stepenica. Prema izveštajima, zadobila je teške povrede nakon tupog udarca u prsni koš. Ivana Tramp bila je u braku sa Donaldom Trampom od 1977. do 1992. godine, a par je dobio troje dece – Donalda mlađeg, Ivanku i Erika, koji danas raspolažu imovinom svoje majke.

VIDEO:Ćerka i unuka Donalda Trampa na svadbi: