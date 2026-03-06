U ovoj kući je nesrećno umrla Ivana Tramp, a sada je prodata za paprenu cenu: Neki je nazivaju prokletom!
Na prestižnom Menhatnu u Njujorku, luksuzna nekretnina koja je pripadala milijarderkiIvani Tramppronašla je novog vlasnika. Iako je prvobitno procenjena na znatno veću sumu, kuća je prodata za polovinu originalne cene - novi vlasnik izdvojio je 14 miliona dolara.
Raskošni interijeri i luksuzni detalji
Kuća se prostire na 810 kvadratnih metara i karakterišu je izuzetno luksuzni enterijeri.
Unutrašnjost je uređena zlatnim detaljima, kristalnim lusterima, ružičastim mermerom i elementima u leopardskom dezenu. Gornji spratovi odišu bogatim tonovima crvene i zelene boje, dok su stropovi presvučeni zlatnim tkaninama, stvarajući impresivnu atmosferu sofisticiranog luksuza.
Naslednici i raspodela prihoda
Nekretnina je Ivani Tramp služila kao dom sve do njene smrti, a prihod od prodaje biće raspodeljen između njenih troje dece - Donalda Trampa mlađeg, Ivanke i Erika Trampa.
Tragičan događaj u kući
U istoj kući Ivana Tramp je tragično izgubila život nakon pada sa stepenica. Prema izveštajima, zadobila je teške povrede nakon tupog udarca u prsni koš. Ivana Tramp bila je u braku sa Donaldom Trampom od 1977. do 1992. godine, a par je dobio troje dece – Donalda mlađeg, Ivanku i Erika, koji danas raspolažu imovinom svoje majke.
(Kurir.rs/Ona.rs)
