Princеza od Velsa,Kejt Midlton, posetila je grad Lester kako bi odala počast bogatoj indijskoj zajednici i učestvovala u proslavi hinduističkog festivala Holi.

Tokom boravka, princeza se susrela sa predstavnicima indijske zajednice i učestvovala u ceremoniji festivala. Za ovu priliku odabrala je elegantan, potpuno beo stajling koji kombinuje klasičnu eleganciju i diskretan luksuz.

Modni stajling

Njeno izdanje činili su krem kaput po meri dizajnera Krisa Kera, koji je ranije nosila na božićnom koncertu u Vestminster Abei 2023. godine, i nova plisirana midi-haljina modne kuće Ralf Loren.

Autfit je dopunila smeđim salonkama od brušene kože i elegantnom clutch torbicom brenda Emi London, dok su zlatne minđuše s resicama Dina francuskog brenda Sézane unele dodatni glamur.

Ceremonijalni deo posete

Po dolasku u plesni studio Aakaš Odedra, princezi je uručen venac od ruža – simbol poštovanja u indijskoj kulturi. Nakon što je prisustvovala probi plesa, nastavila je obilazak Zlatne milje u Lesteru, poznate četvrti sa brojnim indijskim prodavnicama i restoranima, gde je posetila i lokalni modni butik. Kasnije je posetila hinduistički hram Šri Džiji Dham Haveli, gde joj je uručen još jedan cvetni venac i žuti svileni šal, tradicionalni znak dobrodošlice.

Modni detalji

Posebnu pažnju privukle su Dina minđuše pariškog brenda Sézane – masivne zlatne minđuše s četiri reda plavo-zlatnog kamenja. Kejt ih je prvi put predstavila javnosti na Božić 2022. godine, a smatra se da joj ih je poklonio princ od Velsa. U svojoj kolekciji ima najmanje sedam pari naušnica ovog brenda.

Kejt Midlton na proslavi hinduističkoj festivala Holi Foto: Printscreen/Facebook/Royal family news

Stilistkinja Konstans Ričardson za magazin Hello! istakla je da izbor bele boje simbolično odgovara značenju festivala Holi, koji slavi pobedu dobra nad zlom i dolazak novog godišnjeg doba.

Aktivnosti pre posete Lesteru

Iza princeze je bio izuzetno aktivan period. Prošle nedelje, zajedno sa princom od Velsa, posetila je Povis u Velsu kako bi obeležili Dan Svetog Davida, zaštitnika Velsa. Tokom vikenda kraljevski par je objavio svoj prvi zajednički govor u celosti na velškom jeziku.

Krajem februara, Kejt Midlton privukla je pažnju i na crvenom tepihu dodele nagrada BAFTA, gde se pojavila prvi put posle tri godine, noseći prašnjavo roze haljinu modne kuće Gucci, koju je ranije nosila na večeri "Women in Finance" 2019. godine.

