Slušaj vest

Pop-zvezda Britni Spirsuhapšena je u sredu zbog vožnje pod uticajem alkohola i droga nakon sat vremena policijske potere u Kaliforniji. Pevačica (44) privedena je jer je nestabilno vozila, a policija je navela da je "pokazivala znakove smanjenih sposobnosti". Njen dugogodišnji prijatelj i bivši lični asistent Šon Filips izjavio je da je razgovarao s njom i da mu je rekla da je dobro, prenosi Daily Mail.

Prijatelj zabrinut za Britni

Šon Filips, koji je radio za Spirs od 2006. do 2007. godine, rekao je da je zabrinut za njenu bezbednost. Smatra da bi Britni trebalo da "ode iz Los Anđelesa" i udalji se od "ljudi s kojima se trenutno druži". Gostujući u petak na televiziji, Filips je istakao da mu je pevačica dozvolila da govori u njeno ime. Dodao je da takvo ponašanje nije tipično za nju:

"Samo sam joj poslao poruku: "Jesi li dobro?", a ona je odgovorila: "Dobro sam". Zatim sam pitao smem li govoriti o ovome, na šta je pristala", rekao je i dodao: "Ona je tako divna osoba, a svi mi grešimo. Teško mi je kad se njene greške događaju u javnosti. Želim da svet zna da je ona sjajna osoba. Promena koju bih voleo videti jeste da ode iz Los Anđelesa. Čujemo se nedeljno, ponekad i svakodnevno. Ona je ista ona Britni koju sam upoznao 2003. godine."

Na kraju je poručio da se treba zapitati u kakvom društvu se nalazi, ali nije otkrivao na koga konkretno misli.

Izjava tima i detalji iz policije

Predstavnici Britni Spirs objavili su saopštenje: "Ovo je bio nesrećan i potpuno neoprostiv incident. Britni će preduzeti ispravne korake i poštovati zakon. Nadamo se da će ovo biti prvi korak u dugo očekivanoj promeni koja mora da se desi u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu. Njeni sinovi provodiće vreme s njom, a njeni bližnji osmislili su plan kako bi joj osigurali uspeh i dobrobit."

Hemijski testovi za utvrđivanje prisutnosti supstanci još su u toku. Portal TMZ javlja da je u njenom automobilu pronađena nepoznata supstanca koja se trenutno testira.

Nakon hapšenja - kontakt sa porodicom

Nakon što je puštena iz pritvora, pevačicu su među prvima kontaktirali članovi porodice. Prema izvorima bliskim porodici, majka Lin Spirs nazvala je Britni čim je saznala za hapšenje kako bi joj pružila podršku. Njihov razgovor opisan je kao "pozitivan" i "pun nade", uprkos godinama zategnutih odnosa.

Britni je takođe razgovarala sa svojim sinovima, 20-godišnjim Šonom i 19-godišnjim Džajdenom, koji od 2023. godine žive na Havajima sa njenim bivšim suprugom Kevinom Federlainom. Njen drugi bivši suprug, Sem Ašgari, s kojim se razvela 2024., još se nije oglašavao povodom hapšenja.

Moguće posledice

U Kaliforniji, kazna za vožnju pod uticajem automatski uključuje suspenziju vozačke dozvole. Moguće posledice uključuju i zatvorsku kaznu, novčanu kaznu veću od 1000 dolara, te obavezne edukativne programe. Za prvi prekršaj obično se izriče uslovna kazna u trajanju od tri do pet godina, šestomesečna suspenzija dozvole i pohađanje višemesečnog kursa o opasnostima vožnje pod uticajem opijata.

