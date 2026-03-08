da li i vi primećujete?

Portret star gotovo 400 godina, koji se čuva u Nacionalnoj galeriji portreta u Londonu, postao je internet senzacija nakon što je TikTok video ukazao na neverovatnu sličnost naslikanog muškarca i glumca iz serije Stranger Things, Fina Volfharda. Snimak je izazvao lavinu komentara i fascinaciju korisnika društvenih mreža, prenosi Newsweek.

Video na TikToku

Viralni video objavila je 2. marta korisnica @mica_spamx, a u međuvremenu je uklonjen sa platforme. Snimak je pregledan više od 48.000 puta i prikupio je preko 12.000 lajkova. Prikazuje mladu ženu koja deluje iznenađeno, a zatim zumira sliku u galeriji. Reč je o portretu Čezarea Aleksandra Skaglije iz 1634. godine, delu flamanskog slikara iz 17. veka Antonisa van Dajka.

Portret Čezarea Aleksandra Skaglije iz 1634. godine Foto: National Gallery Global Limited / akg / akg-images / Profimedia

Na videu je pisalo: "Ljudi, zašto je Fin Volfhard u Nacionalnoj galeriji u Londonu?", dok je u opisu dodala: "Prijatelj mi je ukazao da izgleda baš poput njega."

Reakcije korisnika

Kratak video bio je dovoljan da izazove brojne reakcije korisnika TikToka, koji su u komentarima izrazili nevericu zbog sličnosti 23-godišnjeg glumca sa likom na portretu.

"Kako je ovo doslovno on, strah me", "O moj bože, pomislio sam na potpuno istu stvar kad sam ga video", "Čoveče, on je istorijska ličnost" i "ajme, ovo je jezivo".

Fin Volfhard u emisiji Night Live sketch Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Jedan korisnik je potvrdio da nije jedini koji je uočio sličnost: "Da, i ja sam ga fotografisao", sugerišući da su i drugi posetioci galerije primetili isto. Odsek za komentare sam postao izvor zabave, a korisnici su se šalili da je Volfhard ili njegov dvojnik iz 17. veka koji je vekovima pre glumčevog rođenja tiho ovekovečen u ulju.

Autor portreta i realizam

Antonis van Dajk često je slikao aristokrate i druge ugledne ličnosti, a njegovi portreti poznati su po upečatljivim i realističnim crtama lica. Upravo ta umetnička veština objašnjava zašto današnji posmatrači u njegovim vekovima starim delima lako prepoznaju poznata lica.

