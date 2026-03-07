Slušaj vest

Iako je mnogim tinejdžerima obeležila odrastanje ulogom u seriji "Lizzie McGuire", glumica i pevačicaHilari Daf otkrila je da je tokom tog perioda dobila veoma skromno obrazovanje. U nedavnom gostovanju u podkastu Table Manners, koji vode pevačica Džesi Ver i njena majka Leni Ver, Daf je otvoreno govorila o tome kako kao dečja zvezda gotovo da nije imala pravo školovanje.

Imala je veoma slabu edukaciju

Kada su je voditeljke pitale o obrazovanju koje mladi izvođači dobijaju, Daf je nagovestila da njeno iskustvo nije bilo idealno, prenosi Entertainment Weekly.

"Školovala si se kod kuće, zar ne?", upitala je Džesi, na šta je Daf uz osmeh odgovorila: "Jedva?"

Glumica, koja je imala samo 14 godina kada je dobila glavnu ulogu u popularnoj diznijevoj seriji ipak je na nagovor majke kasnije stekla GED diplomu – američki ekvivalent svedočanstvu o završenoj srednjoj školi.

Ne žali zbog manjka formalnog obrazovanja

Uprkos nedostatku klasičnog školovanja, Daf kaže da smatra kako zna mnogo o mnogo stvari, jer je kao dete volela da čita i sama istražuje teme koje su je zanimale. Na pitanje da li žali što nikada nije upisala fakultet, odgovorila je da ne žali. Priznala je da je imala jedinstveno detinjstvo i da se ne stidi što, na primer, ne zna kada su se vodili određeni ratovi. U šali je dodala da za to postoje Google i ChatGPT.

"Mislim da je prošlo vreme kada mi je bilo važno što moje obrazovanje nije sjajno, jer imam osećaj da sam razvila snagu u drugim oblastima i to mi na neki način pomaže. I nije me sramota da pitam ako nešto ne znam," rekla je.

Obrazovanje njene dece je prioritet

Glumica Hilari Daf sa suprugom Metjuom Komom Foto: Profimedia

Ipak, kada je reč o njenoj deci, Daf ističe da je mnogo važnije da ona dobiju kvalitetno obrazovanje. Bivša dečja zvezda majka je četvoro dece: 13-godišnjeg Luka, kojeg ima sa bivšim suprugom Majkom Komrijem, kao i sedmogodišnju Benks, četvorogodišnju Mej i jednogodišnjeg Taunsa, koje je dobila u braku sa suprugom Metjuom Komom. Pevačica je otkrila da i sama često uči prateći školske materijale svoje dece.

"Sjajno je to što mogu da se povežem sa svojim detetom i što me on uči stvarima koje nisam znala, jer dobija zaista odlično obrazovanje", rekla je.

Dok je Daf na turneji povodom svog najnovijeg albuma "Luck or Something", njen suprug Koma je kod kuće sa decom i brine se o njihovim školskim obavezama. Naglasila je da kao porodica imaju čvrstu rutinu koja pomaže deci da napreduju.

