Novi film Megi Džilenhol "The Bride" ima izuzetno impresivnu glumačku postavu. Film glumice, koja je postala rediteljka, predvode njen kolega iz filma The Dark Knight Kristijan Bejl, nominovana za Oskara Džesi Bakli i njen brat Džejk Džilenhol.

Ako ova impresivna ekipa poznatih lica nije dovoljna da privuče pažnju publike, šokantan sadržaj filma svakako bi mogao da izazove interesovanje gledalaca.

Megi Džilenhol i Kristijan Bejl na premijeri filma The Bride Foto: Photo Image Press via Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nova verzija priče o Frankenštajnu

Film "The Bride" predstavlja novu interpretaciju priče o Frankenštajnu. Radnja je smeštena u Čikago tridesetih godina 20. veka, gde doktorica Jufronijus, koju glumi Anet Bening, pokušava da oživi ubijenu mladu ženu kako bi ona postala partnerka Frankenštajnovom čudovištu. Kristijan Bejl tumači Frankenštajnovo čudovište, dok Džesi Bakli igra njegovu nevestu. Prve reakcije nakon premijere filma bile su gotovo jednoglasno pozitivne.

"The Bride je ljubavno pismo pripovedanju, naučnoj fantastici, filmovima i mnogo čemu drugom. To je zadivljujući pogled na Frankenštajna i njegovu ljubav, uz briljantne glumačke izvedbe Džesi Bakli i Kristijana Bejla. Megi Džilenhol je stvorila nešto zaista posebno," rekla je Rejčel Lišman, glavna urednica portala Mary Sue.

Kontroverze zbog nasilnih scena

Ipak, Megi Džilenhol nagovestila je da su postojali pokušaji da se film ublaži. Govoreći u podkastu "The Interview lista The New York Times", opisala je iskustvo testnih projekcija filma.

U galeriji pogledajte fotografije Kristijana Bejla sa suprugom Sibi Blažić na premijeri filma:

1/5 Vidi galeriju Kristijan Bejl i Sibi Blažić na premijeri filma The Bride Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia, Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

"U filmu ima seksualnog nasilja. Ima nasilja. Pošto je to veliki studijski film, testirali smo ga iznova i iznova", rekla je i dodala da su organizovane velike projekcije u tržnim centrima, gde je publika mogla da pogleda film i ostavi utiske – što je za nju bilo novo iskustvo i kao glumice i kao rediteljke.

Da li je film previše brutalan?

Džilenhol je rekla da je o tome razgovarala sa prijateljicom koja joj je postavila pitanje: "Pitam se da li bi reakcija bila ista da je muškarac snimio ovaj film."

Studio tražio izmene pojedinih scena

Rediteljka je dodala da je studio Vorner Bros tražio da se neke nasilne scene uklone.

"Ono što sada vidite u filmu čak je i malo ublaženo u odnosu na ono što je prvobitno bilo u njemu", rekla je i govoreći o scenama seksualnog nasilja, objasnila da je zbog njih bila kritikovana tokom testnih projekcija.

"Nekoliko žena mi je reklo: "Ne želim da gledam kako se žena zlostavlja." I mislim – ni ja to ne želim da gledam. Ali to je velika realnost kulture u kojoj živimo. Dok sam montirala film, u svetu se dešavalo mnogo uznemirujuće brutalnosti nad ženama. Ako ćemo to prikazivati, onda moramo to prikazati na način koji je veoma težak za gledanje, jer je to zaista strašno."

Upozorenje studija zbog jedne scene

Džilenhol je otkrila i da ju je direktorka studija Vorner Bros, Pem Abdi, upozorila zbog jedne posebno šokantne scene.

"Megi, ne možeš da imaš scenu u kojoj Frankenštajn liže crnu povraćku sa vrata Neveste. To je jednostavno previše. Ne možeš to da uradiš", prenela je njene reči.

Film The Bride! stiže u bioskope 6. marta.

