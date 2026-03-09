Slušaj vest

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, poznata je po energiji, disciplini i gotovo uvek besprekornom izgledu, ali iza tog imidža stoje vrlo jednostavne navike. Jedna od njih je i doručak,obrok koji, prema njenim rečima i navikama koje su otkrili britanski mediji, igra ključnu ulogu u održavanju energije tokom dana ispunjenog obavezama.

Iako je deo kraljevske porodice i ima pristup vrhunskim kuvarima, Kejt svoj dan najčešće započinje veoma jednostavno. Njena dva omiljena doručka zapravo su nutritivno vrlo promišljena i fokusirana na energiju, stabilan šećer u krvi i dugotrajan osećaj sitosti.

Zeleni smuti kao jutarnji ritual

Jedan od doručaka kojem se Kejt Midlton redovno vraća jeste zeleni smuti. Reč je o laganom, ali hranljivom napitku koji joj omogućava da u jednom obroku unese veliku količinu vitamina i minerala.

Zeleni Smuti Foto: Shutterstock

Prema pisanju britanskog Daily Maila, njena omiljena kombinacija uključuje kelj, spirulinu, maču, spanać, zelenu salatu, listove korijandera i borovnice. Ova mešavina predstavlja pravu koncentraciju antioksidanasa, vlakana i biljnih proteina.

- Smuti princeze Kejt je briljantan primer kako jednostavni, prirodni sastojci mogu pružiti stvarne nutritivne koristi. Lisnato zelenilo poput kelja, spanaća i zelene salate bogato je vitaminima i magnezijumom, koji pomažu u održavanju energije i hormonske ravnoteže, objasnila je nutricionistkinja Gabrijela Pikok.

Ona dodaje da spirulina donosi koncentrovani izvor biljnih proteina i antioksidanasa, dok borovnice dodatno podržavaju zdravlje mozga i imaju snažan protivupalni efekat.

Zbog kombinacije vlakana, minerala i tečnosti, ovaj doručak se lako vari i brzo hidrira organizam. Istovremeno obezbeđuje stabilniji nivo šećera u krvi u odnosu na zaslađene žitarice ili industrijske doručke.

Ovsena kaša kada Kejt Midlton želi nešto zasitnije

Ovsena kaša Foto: Shutterstock



Kada ne pije smuti, Kejt Midlton bira još jedan vrlo klasičan doručak, ovsenu kašu. Ova namirnica godinama važi za jedan od najzdravijih načina da se započne dan, a princeza očigledno deli to mišljenje.

Nutricionistkinja Šarlot For Grin, članica britanskog udruženja BANT, objašnjava da je ovsena kaša bogata rastvorljivim vlaknima koja produžavaju osećaj sitosti i pomažu da se izbegne želja za hranom već sredinom jutra.

- Takav doručak može da smanji potrebu za grickalicama kasnije tokom dana i olakša održavanje stabilnog dnevnog unosa kalorija. Vlakna iz ovsa takođe igraju važnu ulogu u regulaciji nivoa šećera u krvi, što je jedan od ključnih faktora u kontroli telesne težine.

Upravo ta kombinacija jednostavnosti, nutritivne vrednosti i dugotrajne energije objašnjava zašto se Kejt Midlton godinama drži ova dva doručka, bez obzira na to koliko joj je raspored ispunjen kraljevskim obavezama

