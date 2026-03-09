Doručak Kejt Midlton krije tajnu njene energije i linije: Ove dve stvari jede gotovo svakog jutra
Princeza od Velsa, Kejt Midlton, poznata je po energiji, disciplini i gotovo uvek besprekornom izgledu, ali iza tog imidža stoje vrlo jednostavne navike. Jedna od njih je i doručak,obrok koji, prema njenim rečima i navikama koje su otkrili britanski mediji, igra ključnu ulogu u održavanju energije tokom dana ispunjenog obavezama.
Iako je deo kraljevske porodice i ima pristup vrhunskim kuvarima, Kejt svoj dan najčešće započinje veoma jednostavno. Njena dva omiljena doručka zapravo su nutritivno vrlo promišljena i fokusirana na energiju, stabilan šećer u krvi i dugotrajan osećaj sitosti.
Zeleni smuti kao jutarnji ritual
Jedan od doručaka kojem se Kejt Midlton redovno vraća jeste zeleni smuti. Reč je o laganom, ali hranljivom napitku koji joj omogućava da u jednom obroku unese veliku količinu vitamina i minerala.
Prema pisanju britanskog Daily Maila, njena omiljena kombinacija uključuje kelj, spirulinu, maču, spanać, zelenu salatu, listove korijandera i borovnice. Ova mešavina predstavlja pravu koncentraciju antioksidanasa, vlakana i biljnih proteina.
- Smuti princeze Kejt je briljantan primer kako jednostavni, prirodni sastojci mogu pružiti stvarne nutritivne koristi. Lisnato zelenilo poput kelja, spanaća i zelene salate bogato je vitaminima i magnezijumom, koji pomažu u održavanju energije i hormonske ravnoteže, objasnila je nutricionistkinja Gabrijela Pikok.
Ona dodaje da spirulina donosi koncentrovani izvor biljnih proteina i antioksidanasa, dok borovnice dodatno podržavaju zdravlje mozga i imaju snažan protivupalni efekat.
Zbog kombinacije vlakana, minerala i tečnosti, ovaj doručak se lako vari i brzo hidrira organizam. Istovremeno obezbeđuje stabilniji nivo šećera u krvi u odnosu na zaslađene žitarice ili industrijske doručke.
Ovsena kaša kada Kejt Midlton želi nešto zasitnije
Kada ne pije smuti, Kejt Midlton bira još jedan vrlo klasičan doručak, ovsenu kašu. Ova namirnica godinama važi za jedan od najzdravijih načina da se započne dan, a princeza očigledno deli to mišljenje.
Nutricionistkinja Šarlot For Grin, članica britanskog udruženja BANT, objašnjava da je ovsena kaša bogata rastvorljivim vlaknima koja produžavaju osećaj sitosti i pomažu da se izbegne želja za hranom već sredinom jutra.
- Takav doručak može da smanji potrebu za grickalicama kasnije tokom dana i olakša održavanje stabilnog dnevnog unosa kalorija. Vlakna iz ovsa takođe igraju važnu ulogu u regulaciji nivoa šećera u krvi, što je jedan od ključnih faktora u kontroli telesne težine.
Upravo ta kombinacija jednostavnosti, nutritivne vrednosti i dugotrajne energije objašnjava zašto se Kejt Midlton godinama drži ova dva doručka, bez obzira na to koliko joj je raspored ispunjen kraljevskim obavezama
