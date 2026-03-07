Slušaj vest

Sem Asgari, bivši suprug Britni Spirs, komentarisao je njeno nedavno hapšenje zbog vožnje pod uticajem alkohola i droga, poručivši kako svako može da pogreši. Pevačica je zaustavljena u sredu, 4. marta, nakon što je policiji prijavljena zbog nestabilne i prebrze vožnje auto-putem u Kaliforniji.

Reakcija bivšeg supruga

Gostujući na Fox News-u, gde je trebalo da govori o sukobu u Iranu, model i fitnes trener rođen u Teheranu direktno je upitan šta misli o hapšenju Britni Spirs. "Trenutno sam potpuno fokusiran na Iran", odgovorio je Asgari bez oklevanja.

Ipak, dodao je: "Kad je reč o tome da ljudi greše, to razumem. Mislim da svako zaslužuje privatnost. Nadam se da su mediji nešto naučili iz prošlosti i da će joj dati privatnost koja joj je potrebna."

Detalji hapšenja

Spirs su policajci zaustavili nakon što je njen crni BMW 430i prijavljen zbog nestabilne vožnje velikom brzinom na auto-putu US 101 u blizini Newbury Parka. Prema policijskom izveštaju, pevačica je bila sama u automobilu, "pokazivala je znakove smanjene sposobnosti za vožnju, te je podvrgnuta testovima na alkohol na mestu zaustavljanja". Uhapšena je zbog "vožnje pod uticajem kombinacije droga i alkohola". Na sudu bi trebalo da se pojavi početkom maja.

Izjava tima Britni Spirs

Nakon vesti o hapšenju oglasio se i njen predstavnik. "Ovo je bio nesrećan i vrlo ozbiljan incident", stoji u izjavi. "Britni će preduzeti ispravne korake i poštovati zakon, te se nadamo da ovo može biti prvi korak prema preko potrebnoj promeni u njezinom životu." U poruci se dodaje: "Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu. Njeni sinovi provodiće vreme s njom, a njeni najbliži pokušaće da joj obezbede plan oporavka i podrške."

Turbulentan period

Hapšenje je usledilo nakon višemesečnog turbulentnog perioda za pop zvezdu. Prošle jeseni zabrinula je obožavatelje nizom neobičnih objava na Instagramu, u kojima je spominjala "traumatično iskustvo" i osećaj da su joj "oduzeta krila", pre nego što je privremeno deaktivirala svoj profil. U decembru je objavljeno da je navodno prodala svoj muzički katalog, a u januaru je izjavila da zbog "vrlo ličnih razloga" više nikada neće nastupati u SAD. Samo nekoliko dana pre hapšenja pevačici je odobrena trajna zabrana prilaska muškarcu koji ju je, prema sudskim dokumentima, uznemiravao putem interneta od 2013. godine.

Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Kraj braka sa Semom Asgarijem

Asgarijev suzdržan komentar dolazi dve i po godine nakon razlaza s pevačicom. Bili su u vezi od 2016, venčali su se 2022, ali su se rastali u julu 2023.

Razvod je finalizovan u maju 2024. godine, a kao razlog navedene su "nepomirljive razlike". Mediji su tada izveštavali o navodnim optužbama za neverstvo i problemima u ponašanju pevačice, što nikada nije potvrđeno.

