"Pogreši čovek..." Oglasio se bivši muž Britni Spirs nakon njenog hapšenja
Sem Asgari, bivši suprug Britni Spirs, komentarisao je njeno nedavno hapšenje zbog vožnje pod uticajem alkohola i droga, poručivši kako svako može da pogreši. Pevačica je zaustavljena u sredu, 4. marta, nakon što je policiji prijavljena zbog nestabilne i prebrze vožnje auto-putem u Kaliforniji.
Reakcija bivšeg supruga
Gostujući na Fox News-u, gde je trebalo da govori o sukobu u Iranu, model i fitnes trener rođen u Teheranu direktno je upitan šta misli o hapšenju Britni Spirs. "Trenutno sam potpuno fokusiran na Iran", odgovorio je Asgari bez oklevanja.
Ipak, dodao je: "Kad je reč o tome da ljudi greše, to razumem. Mislim da svako zaslužuje privatnost. Nadam se da su mediji nešto naučili iz prošlosti i da će joj dati privatnost koja joj je potrebna."
Detalji hapšenja
Spirs su policajci zaustavili nakon što je njen crni BMW 430i prijavljen zbog nestabilne vožnje velikom brzinom na auto-putu US 101 u blizini Newbury Parka. Prema policijskom izveštaju, pevačica je bila sama u automobilu, "pokazivala je znakove smanjene sposobnosti za vožnju, te je podvrgnuta testovima na alkohol na mestu zaustavljanja". Uhapšena je zbog "vožnje pod uticajem kombinacije droga i alkohola". Na sudu bi trebalo da se pojavi početkom maja.
Izjava tima Britni Spirs
Nakon vesti o hapšenju oglasio se i njen predstavnik. "Ovo je bio nesrećan i vrlo ozbiljan incident", stoji u izjavi. "Britni će preduzeti ispravne korake i poštovati zakon, te se nadamo da ovo može biti prvi korak prema preko potrebnoj promeni u njezinom životu." U poruci se dodaje: "Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu. Njeni sinovi provodiće vreme s njom, a njeni najbliži pokušaće da joj obezbede plan oporavka i podrške."
Turbulentan period
Hapšenje je usledilo nakon višemesečnog turbulentnog perioda za pop zvezdu. Prošle jeseni zabrinula je obožavatelje nizom neobičnih objava na Instagramu, u kojima je spominjala "traumatično iskustvo" i osećaj da su joj "oduzeta krila", pre nego što je privremeno deaktivirala svoj profil. U decembru je objavljeno da je navodno prodala svoj muzički katalog, a u januaru je izjavila da zbog "vrlo ličnih razloga" više nikada neće nastupati u SAD. Samo nekoliko dana pre hapšenja pevačici je odobrena trajna zabrana prilaska muškarcu koji ju je, prema sudskim dokumentima, uznemiravao putem interneta od 2013. godine.
Kraj braka sa Semom Asgarijem
Asgarijev suzdržan komentar dolazi dve i po godine nakon razlaza s pevačicom. Bili su u vezi od 2016, venčali su se 2022, ali su se rastali u julu 2023.
Razvod je finalizovan u maju 2024. godine, a kao razlog navedene su "nepomirljive razlike". Mediji su tada izveštavali o navodnim optužbama za neverstvo i problemima u ponašanju pevačice, što nikada nije potvrđeno.
