Slušaj vest

Nikola Pelc Bekam elegantno je izbegla odgovor na pitanje o javnoj svađi svog supruga Bruklina s njegovim slavnim roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam. Porodični sukob koji je privukao pažnju javnosti tokom 2025. godine nastavio se i ove godine, a Nikola je u nedavnom intervjuu pokazala da o tome ne namerava da govori.

U galeriji pročitajte bombastično saopštenje Bruklina Bekama:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Drama je eskalirala nakon što je Bruklin na društvenim mrežama optužio svoju porodicu za loš tretman prema njegovoj supruzi, s kojom je u braku od 2022. godine. "Ne želim da se pomirim s porodicom. Niko me ne kontroliše, prvi put u životu branim svoj stav. Celog života su moji roditelji kontrolisali priče o našoj porodici koje su se pojavljivale u medijima", napisao je tada Bruklin u delu svoje izjave.

Od tada su se u raspravu uključili i Bruklinov brat Kruz i Nikolin otac, milijarder Nelson Pelc. Ipak, Nikola je uglavnom ćutala, a taj stav je zadržala i u poslednjem razgovoru s medijima.

U galeriji pogledajte kako Bruklin i Nikola uživaju dok se porodica raspada:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Pitanje koje je želela da izbegne

Glumica je vešto preusmerila razgovor kada ju je novinar Hollywood Reportera 5. marta, tokom razgovora o njenoj ulozi u seriji Rajana Marfija "The Beauty", upitao za porodičnu situaciju.

"Veliko je interesovanje javnosti za vaš privatni život i odnos s porodicom vašeg supruga. Kako se nosite s takvom pažnjom?" glasilo je pitanje.

U galeriji pogledajte fotografije Nikole pelc i Viktorije Bekam:

1/8 Vidi galeriju Viktorija Bekam i Nikola Pelc nisu u dobrim odnosima, a sve je počelo nakon što je Viktorija oduzela venčanicu snaji. Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA, AP/Vianney Le Caer

Nikola je odmah promenila temu, počevši da govori o tome kako je poslednje dva i po nedelje provela uređujući svoj novi film "Prima". "Iskreno, bila sam u sobi za montažu. Nismo imali slobodne vikende. Samo smo pokušavali da ispoštujemo rok", odgovorila je.

31-godišnja glumica dodala je kako je "bilo neverovatno fokusirati se na to i biti kreativna". "Stvarno je bilo zabavno raditi na tome i jako sam uzbuđena što će film izaći", zaključila je.

Nikola i Bruklin Bekam u društvu Nelsona Pelca Foto: Printscreen/ TikTok/ nicolapeltzbeckham

I otac je ostao bez komentara

Sličan pristup imao je i njen otac Nelson Pelc, koji je 3. februara na jednom događaju u West Palm Beachu takođe izbegao pitanje o drami.

"Moja ćerka i Bekamovi su sasvim druga priča i to danas nije tema. Ali reći ću vam da je moja ćerka divna, moj zet Bruklin je divan i radujem se njihovom dugom i srećnom zajedničkom braku", rekao je.

Video: Nikola Pelc