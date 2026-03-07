Nikolu Pelc konačno upitali o svađi s Bekamovima: Njen odgovor niko nije očekivao
Nikola Pelc Bekam elegantno je izbegla odgovor na pitanje o javnoj svađi svog supruga Bruklina s njegovim slavnim roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam. Porodični sukob koji je privukao pažnju javnosti tokom 2025. godine nastavio se i ove godine, a Nikola je u nedavnom intervjuu pokazala da o tome ne namerava da govori.
Drama je eskalirala nakon što je Bruklin na društvenim mrežama optužio svoju porodicu za loš tretman prema njegovoj supruzi, s kojom je u braku od 2022. godine. "Ne želim da se pomirim s porodicom. Niko me ne kontroliše, prvi put u životu branim svoj stav. Celog života su moji roditelji kontrolisali priče o našoj porodici koje su se pojavljivale u medijima", napisao je tada Bruklin u delu svoje izjave.
Od tada su se u raspravu uključili i Bruklinov brat Kruz i Nikolin otac, milijarder Nelson Pelc. Ipak, Nikola je uglavnom ćutala, a taj stav je zadržala i u poslednjem razgovoru s medijima.
Pitanje koje je želela da izbegne
Glumica je vešto preusmerila razgovor kada ju je novinar Hollywood Reportera 5. marta, tokom razgovora o njenoj ulozi u seriji Rajana Marfija "The Beauty", upitao za porodičnu situaciju.
"Veliko je interesovanje javnosti za vaš privatni život i odnos s porodicom vašeg supruga. Kako se nosite s takvom pažnjom?" glasilo je pitanje.
Nikola je odmah promenila temu, počevši da govori o tome kako je poslednje dva i po nedelje provela uređujući svoj novi film "Prima". "Iskreno, bila sam u sobi za montažu. Nismo imali slobodne vikende. Samo smo pokušavali da ispoštujemo rok", odgovorila je.
31-godišnja glumica dodala je kako je "bilo neverovatno fokusirati se na to i biti kreativna". "Stvarno je bilo zabavno raditi na tome i jako sam uzbuđena što će film izaći", zaključila je.
I otac je ostao bez komentara
Sličan pristup imao je i njen otac Nelson Pelc, koji je 3. februara na jednom događaju u West Palm Beachu takođe izbegao pitanje o drami.
"Moja ćerka i Bekamovi su sasvim druga priča i to danas nije tema. Ali reći ću vam da je moja ćerka divna, moj zet Bruklin je divan i radujem se njihovom dugom i srećnom zajedničkom braku", rekao je.
