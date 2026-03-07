Slušaj vest

Jedna od najcenjenijih regionalnih pop umetnica, Vanna, nastupiće u subotu, 8. marta, u beogradskom klubu Dorćoleta, gde će publici prirediti intimno, emotivno i snažno koncertno veče povodom Dana žena.

Poznata po moćnom vokalu, sofisticiranoj interpretaciji i pesmama koje su obeležile decenije regionalne pop scene, Vanna će u klupskoj atmosferi Dorćolete doneti poseban presek svoje bogate karijere – od bezvremenskih hitova do pesama koje publika doživljava duboko lično.

Vanna, Foto - Filip Kovačević (9).jpg
Foto: Filip Kovačević


„Koncerti u manjim, intimnim prostorima za mene imaju posebnu čar. Dorćoleta je idealno mesto za blizak susret s publikom, za emociju koja se deli bez distance. Radujem se tom večernjem dijalogu kroz muziku, pogotovo što se susrećemo baš 8. marta – na dan koji slavi snagu, nežnost i autentičnost žena. Bile mi emancipovane ili ne, ovo je praznik koji ima žensku konotaciju i ja se radujem svakoj dami koja će doći. Naravno, dobrodošli su i muškarci, ali oni su +1“, poručila je Vanna.

ivana-vrdoljak-vanna03-news1-ana-paunkovic.jpg
Foto: Ana Paunković


Koncert 8. marta zamišljen je kao neposredan susret umetnice i publike, u prostoru koji omogućava snažnu energiju, iskrenu emociju i autentičan muzički doživljaj. Biće to veče posvećeno muzici, ženama, emociji i pesmama koje se pamte.
Ovaj nastup u Beogradu donosi najlepše lice Vanne – iskreno, elegantno i snažno, baš onakvo kakvo publika najviše voli, a još uvek nije kasno da rezervišete svoje mesto.

Ne propustiteStarsZVEZDE DEVEDESETIH 20 GODINA POSLE! VANA IZ GRUPE ET: Tek je 12 sati bila je jača od rata! Koncert u Beogradu mi je neostvarena želja
vanna3.jpg
KulturaU Beogradu predstavila novi album pre Zagreba: Vanna najavila veliki koncert, a nedavno osvojila ovu nagradu
unnamed (26).jpg
StarsMLADIM DEVOJKAMA GOVORIM DA OSTAVE ESTRADU I BUDU OPERSKE PEVAČICE: Vana ima dva koncerta u Beogradu, a njega bi volela da upozna
ivana-vrdoljak-vanna01-news1-ana-paunkovic.jpg
KulturaVANA ZA KURIR PRED NASTUP U BEOGRADU: Moja generacija je slušala EKV, ja sam bila opčinjena Magi! Pevačica o BALAŠEVIĆU I BEBI DOL
vanna-new-2.jpg