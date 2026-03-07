Slušaj vest

Jedna od najcenjenijih regionalnih pop umetnica, Vanna, nastupiće u subotu, 8. marta, u beogradskom klubu Dorćoleta, gde će publici prirediti intimno, emotivno i snažno koncertno veče povodom Dana žena.

Poznata po moćnom vokalu, sofisticiranoj interpretaciji i pesmama koje su obeležile decenije regionalne pop scene, Vanna će u klupskoj atmosferi Dorćolete doneti poseban presek svoje bogate karijere – od bezvremenskih hitova do pesama koje publika doživljava duboko lično.

Foto: Filip Kovačević



„Koncerti u manjim, intimnim prostorima za mene imaju posebnu čar. Dorćoleta je idealno mesto za blizak susret s publikom, za emociju koja se deli bez distance. Radujem se tom večernjem dijalogu kroz muziku, pogotovo što se susrećemo baš 8. marta – na dan koji slavi snagu, nežnost i autentičnost žena. Bile mi emancipovane ili ne, ovo je praznik koji ima žensku konotaciju i ja se radujem svakoj dami koja će doći. Naravno, dobrodošli su i muškarci, ali oni su +1“, poručila je Vanna.

Foto: Ana Paunković