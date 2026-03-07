Slušaj vest

Lejdi Gaga se uskoro udaje za svog verenika, Majkla Polanskog. Slavna pevačica objavila je tu vest tokom gostovanja u emisiji Bruna Marsa "Romantic Radio" na iHeartRadio u petak uveče.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nedavni nastup lejdi Gage na finalu Superboula:

Lejdi Gaga je na Superboulu 2026. izvela salsom inspirisanu verziju pesme "Die With a Smile"

"Moj verenik i ja putujemo celu godinu, ali uskoro ćemo se venčati", otkrila je, obrativši se potom Brunu Marsu: "Nadali smo se da bi mogao da nam odereš posebnu pesmu za nas", rekla je u snimljenoj poruci, a on je odmah odgovorio: "Ako tražite pesmu koju ćete posvetiti svom mužu, rekao bih da nije s mog novog albuma", rekao je. "Odabrao bih ‘Risk It All‘."

Lejdi Gaga i Majkl Polanski su u vezi od 2020. godine

Lejdi Gaga i Polanski u vezi su od 2020. godine, a verili su se 2024. On je preduzetnik i investitor, a s Lejdi Gagom se zbližio za vreme karantina u doba korone, koji su oboje proveli u Malibuu. Lejdi Gaga je potvrdila da su ona i Polanski vereni u julu 2024, predstavivši Polanskog kao svog verenika dok je razgovarala s francuskim premijerom Gabrijelom Atalom na Olimpijskim igrama u Parizu.

