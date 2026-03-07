Slušaj vest

Pariz je tokom Nedelje mode ponovo postao epicentar svetske mode, a među brojnim slavnim zvanicama pažnju je privukla i Emili Ratajkovski.

Poznata manekenka i preduzetnica je još jednom pokazala kako bez mnogo truda može da jednostavnu kombinaciju pretvori u modni trenutak o kom svi pričaju.

U galeriji pogledajte kako se Emili Ratajkovski pojavila na Nedelji mode u Parizu:

1/4 Vidi galeriju Emili Ratajkovski prekrila samo rukavima od džempera Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Umesto klasične majice ili bluze, Emili je odabrala tamnoplavi pulover, ali ga nije nosila na uobičajen način. Vešto ga je prebacila preko ramena i svezala rukave preko golih grudi, stvarajući efekat improvizovanog topa koji je strateški pokrivao samo najnužnije.

1/6 Vidi galeriju Emili Ratajkovski potvrdila vezu s Romenom Gavrasom, bivšim dečkom Due Lipe Foto: Printscreen/ Instagram/ emrata

Time je otkrila vitku liniju i ravan stomak, a minimalistički gornji deo je iskombinovala s elegantnim crnim pantalonama blagog zvonolikog kroja. Stajling je dodatno naglasila crnim kožnim čizmama na štiklu i klač torbicom.

Dok je prolazila pored okupljenih fotografa i obožavatelja, Emili im je mahala i ponovo potvrdila zašto je jedna od najzapaženijih modnih ikona današnjice.

