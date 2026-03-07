Emili Ratajkovski gole grudi prekrila samo rukavima od džempera i tako izašla na ulicu: Malo je falilo da sve pokaže (FOTO)
Pariz je tokom Nedelje mode ponovo postao epicentar svetske mode, a među brojnim slavnim zvanicama pažnju je privukla i Emili Ratajkovski.
Poznata manekenka i preduzetnica je još jednom pokazala kako bez mnogo truda može da jednostavnu kombinaciju pretvori u modni trenutak o kom svi pričaju.
Umesto klasične majice ili bluze, Emili je odabrala tamnoplavi pulover, ali ga nije nosila na uobičajen način. Vešto ga je prebacila preko ramena i svezala rukave preko golih grudi, stvarajući efekat improvizovanog topa koji je strateški pokrivao samo najnužnije.
Time je otkrila vitku liniju i ravan stomak, a minimalistički gornji deo je iskombinovala s elegantnim crnim pantalonama blagog zvonolikog kroja. Stajling je dodatno naglasila crnim kožnim čizmama na štiklu i klač torbicom.
Dok je prolazila pored okupljenih fotografa i obožavatelja, Emili im je mahala i ponovo potvrdila zašto je jedna od najzapaženijih modnih ikona današnjice.
